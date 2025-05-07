108 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Suç Makinesi Yakalandı

Hatay'da, insanın kanını donduran suçlardan hüküm giymiş bir zanlı uzun süren takip sonucu kıskıvrak yakalandı. Hatay Emniyet Müdürlüğü'nün aranan şahıslara yönelik yürüttüğü çalışmalarda, 5 Mayıs'ta Mansurlu Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda, hakkında 5 ayrı dosyadan toplam 108 yıl 11 ay hapis cezası bulunan M.S. gözaltına alındı.

M.S.'nin suçları arasında, 12 yaşını tamamlamamış çocuğa nitelikli cinsel istismar, çocuğa nitelikli cinsel istismar ve cebir, tehdit ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma gibi son derece ağır suçlar yer alıyor.

Adli makamlara sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyet yetkilileri, toplumun güvenliğini tehdit eden şahısların adalete teslim edilmesi için çalışmaların kararlılıkla süreceğini bildirdi.

Kaynak: İHA