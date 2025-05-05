Kırşehir’de Uyuşturucu Firarisi Yakalandı
Kırşehir'de düzenlenen operasyonda hakkında 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma ve Sağlama' suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
Kırşehir Jandarma Komutanlığı Asayiş Timlerince, firari şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar aralıksız sürüyor. Bu kapsamda yapılan çalışma sonucunda; hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan I.T. isimli şahsın saklandığı yer tespit edildi.
İ.T.; jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla saklandığı adreste yakalandı. Gözaltına alınan I.T., işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Kırşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.
Yetkililer, vatandaşların huzur ve güvenliği için operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.
Kaynak: İHA