Kırşehir’de Uyuşturucu Firarisi Yakalandı

Kırşehir'de düzenlenen operasyonda hakkında 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma ve Sağlama' suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Kırşehir’de Uyuşturucu Firarisi Yakalandı

Kırşehir Jandarma Komutanlığı Asayiş Timlerince, firari şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar aralıksız sürüyor. Bu kapsamda yapılan çalışma sonucunda; hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan I.T. isimli şahsın saklandığı yer tespit edildi.

İ.T.; jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla saklandığı adreste yakalandı. Gözaltına alınan I.T., işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Kırşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Yetkililer, vatandaşların huzur ve güvenliği için operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: İHA

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