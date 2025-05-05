Kilis’te Kayıp Küçükbaş Hayvanlar Bulunarak Sahibine Teslim Edildi

Kilis'in Merkez ilçesine bağlı Tahtalı Köyü’nde yaşayan V.B. isimli vatandaş, 25 küçükbaş hayvanının kaybolması üzerine durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbarı değerlendiren Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hemen harekete geçerek bölgede detaylı arama çalışması başlattı. Yapılan titiz inceleme ve kontroller sonucunda kayıp hayvanlar eksiksiz ve sağlıklı bir şekilde bulundu.

Jandarma ekipleri tarafından sahibine teslim edilen hayvanlar, vatandaşın büyük sevincine neden oldu. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA