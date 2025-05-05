Ağrı’da PTT Kargo Şubesini Su Bastı: Gönderiler Zarar Gördü

Ağrı'da bulunan bir PTT kargo şubesinde yaşanan su baskını nedeniyle çok sayıda gönderi zarar gördü. Vatandaşlar, kargolarının su içinde kaldığını belirterek hem hijyen koşullarına hem de yaşadıkları mağduriyete tepki gösterdi.

Ağrı’da PTT Kargo Şubesini Su Bastı: Gönderiler Zarar Gördü

İddialara göre, Ağrı'da bulunan bir PTT kargo şubesi tavanından sızan su ve dışarıdan taşan logar suyu kargo alanına kadar ulaştı. Sosyal medyada paylaşılan ve şube içinde çekildiği öne sürülen görüntülerde, pek çok kargo paketinin ıslak zeminde, su birikintilerinin içinde bekletildiği görülüyor.
Islanan kolilerin arasında yiyecek içeren gönderilerin de yer aldığını belirten vatandaşlar, hijyen açısından büyük risk oluştuğunu ifade etti. Şubede yeterli önlem alınmadığını dile getiren vatandaşlar, yetkililere çağrıda bulunarak bir an önce gerekli tedbirlerin alınmasını ve zararlarının giderilmesini talep etti.

Kaynak: İHA

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