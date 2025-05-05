Manisa’daki Uyuşturucu Satıcısına Adli Kontrol

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından uyuşturucu madde temin ettiği ve sattığı tespit edilen C.K. isimli şüpheliye operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 165 adet sentetik uyuşturucu hap ile 3.70 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan C.K. karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA