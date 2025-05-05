Eskişehir'de 'Change' Operasyonu: 2 Kişi Yakalandı
Eskişehir'de yurt dışından getirilen araçları, ağır hasarlı araçların motor ve şasi numaralarını kopyalayıp piyasaya süren 2 şahıs yakalandı, 9 adet otomobil de ele geçirildi.
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde (KOM), yurt dışından ülkeye turistik kolaylıklar kullanılarak getirilen otomobilleri, ağır hasarlı araçların motor ve şasi numaralarını kopyalayıp ‘change’ tabiriyle değiştirip piyasaya süren şüphelilere yönelik bir operasyon gerçekleştirdi.
Yapılan operasyon kapsamında, 9 adet gümrük kaçağı otomobil ele geçirilerek, 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Konuyla ilgili açıklamada, "KOM Şube Müdürlüğümüzce kaçakçılık suçunu önlemeye yönelik mücadelemiz; vatandaşlarımızın ihbarları ve teşkilatımıza yardımcı olmaları sayesinde azim ve kararlılıkla devam edecektir" denildi.
Kaynak: İHA