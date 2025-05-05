Erzurum'da Terör Örgütü Üyesi Şüpheli Yakalandı

Erzurum'da jandarma ekipleri tarafından terör örgütüne üye olan kişilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, hakkında 28 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir örgüt mensubu şahıs yakalandı.

Erzurum'da Terör Örgütü Üyesi Şüpheli Yakalandı

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Hınıs İlçe Jandarma Komutanlığınca terör örgütüne üye olan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde, "Terör Örgütüne Üye Olma, Terör Örgütüne Üye Olmamakla Birlikte Örgüt Adına Suç İşlemek ve Mala Zarar Verme" suçlarından hakkında 28 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir örgüt mensubu, 3 Mayıs 2025 tarihinde, Hınıs ilçesi Akçamelik Mahallesi'nde yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Şahıs çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütleri ile mücadele, hız kesmeden devam edecektir" denildi.

Kaynak: İHA

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