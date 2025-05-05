Safranbolu’da Ters Dönen Otomobilden Sürücü Sağ Kurtuldu

Safranbolu’da gece saatlerinde kontrolden çıkan otomobil ters döndü, sürücü kazayı yara almadan atlattı. Yol uzun süre trafiğe kapalı kalırken araç sabah çekiciyle kaldırıldı.

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Safranbolu’da Ters Dönen Otomobilden Sürücü Sağ Kurtuldu

Karabük’ün Safranbolu ilçesine bağlı Gayzabaşı köyünde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil yoldan çıkarak ters döndü. Kazayı yara almadan atlatan sürücü, kendi imkânlarıyla araçtan çıkmayı başardı.
Alınan bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkan otomobil, Gayzabaşı köyü yolunda takla attı. Aracın ters dönmesi sonucu olay yerine uzun süre müdahale edilemedi. Kazanın gece saatlerinde yaşanması nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı.
Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayda maddi hasar meydana geldi. Ters dönen otomobil, sabah saatlerinde çekici yardımıyla kaldırılarak yol tekrar ulaşıma açıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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