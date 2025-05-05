Bolu'da Zehir Tacirlerine Operasyon: 12 Kişi Yakalandı

Bolu'da son bir haftada gerçekleştirilen 7 farklı uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli kişi gözaltına alındı.

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Bolu'da Zehir Tacirlerine Operasyon: 12 Kişi Yakalandı

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı sınırları kapsamında 28 Nisan-04 Mayıs tarihleri arasında uyuşturucuya yönelik 7 farklı operasyon gerçekleştirildi. Teknik takip sonucunda ev ve iş yerlerine yapılan baskınlarda 12 şahıs gözaltına alındı.

Yapılan operasyonlar sonucunda 4.24 gram esrar, 8.23 gram metamfetamin, 0.33 gram kokain maddesi, 3.12 gram bonzai maddesi, 9 adet ectasy maddesi, 1 adet tabanca ve 8 adet fişek ele geçirildi.

Olaylarla ilgili gözaltına alınan 12 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: İHA

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