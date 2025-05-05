Ayvalık’ta Kereste Deposunda Büyük Yangın: Müdahale Saatler Sürdü

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde bir kereste deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu kontrol altına alındı.

Ayvalık’ta Kereste Deposunda Büyük Yangın: Müdahale Saatler Sürdü

İlk belirlemelere göre yangının elektrik kontağından çıktığı düşünülüyor. Alevlerin hızla yayıldığı olay yerine Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği’nin yanı sıra Edremit, Burhaniye ve Gömeç ilçelerinden de destek ekipler sevk edildi.
Toplamda 11 arasöz ve yaklaşık 50 kişilik itfaiye ekibi yangına müdahale ederken, çevredeki vatandaşlar da çalışmalara yardım etti. Kereste imalathanesinde ciddi maddi hasarın oluştuğu yangın, yaklaşık üç saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken, yangının kesin çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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