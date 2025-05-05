Geçen Sene 2 Kişinin Öldüğü Arazi Kavgasının Firarisi Yakalandı
Mardin'de geçen sene yaşanan ve 2 kişinin öldüğü arazi kavgasının firari şüphelisi yakalandı.
Geçen yıl 25 Temmuz'da Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi ölmüştü. Olayın ardından kaçan şüphelilerin izini süren Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kapsamlı bir operasyon başlattı.
Ekiplerin yürüttüğü titiz çalışmalar sonucu şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan M.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
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