Erzurum’da Akıllı Saat Operasyonu

Erzurum’da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 115 adet kaçak akıllı saat ele geçirildi.

Erzurum’da Akıllı Saat Operasyonu

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Oltu İlçe Jandarma Komutanlığınca kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar sonucunda; Oltu ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlarda piyasa değeri 350 bin TL olan çeşitli markalarda 115 adet gümrük kaçağı akıllı saat ile muhteviyatı ele geçirildi.

Olay şüphelisi 1 şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. Gümrük kaçağı akıllı saatlere el konularak Gümrük Müdürlüğüne teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.

Erzurum Valiliği tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar, vatandaşlarımızdan aldığı güçle aralıksız olarak sürdürülecektir" denildi.

Kaynak: İHA

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