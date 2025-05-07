Tekirdağ'da Korkutan Kaza: Su Damacanası Taşırken Düşen İşçi Yaralandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çalıştığı sırada dengesini kaybederek düşen bir işçi yaralandı. Olay, Muhittin Mahallesi Şehit Arman Galata Sokak'ta bulunan bir marketin önünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kamyondan su damacanalarını indirirken yüksekte çalışan 39 yaşındaki Y.D., 1,5 metre yüksekten yere düştü. Başını zemine çarpan işçiye, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri müdahale etti.

İlk müdahalesi yapılan Y.D., ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı, ancak baş travması şüphesiyle müşahede altına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Kaynak: İHA