İnşaatta İş Kazası: 2 İşçi Yaralandı

Adıyaman'da bir inşaatta iskelenin çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı. Hastaneye kaldırılan işçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

İnşaatta İş Kazası: 2 İşçi Yaralandı

Adıyaman’ın Yeni Mahalle’sinde, bir inşaatta çalışan iki işçi, iskele çökmesi sonucu yaralandı. Koşu Parkı yakınlarında yapımı süren binanın dış cephesinde çalışan B.N. ve A.N., iskelenin aniden çökmesiyle zemine düştü.

Yaralı işçiler, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Her iki işçinin de hayati tehlikesinin bulunmadığı, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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