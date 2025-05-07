Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı es-Sudani ile Görüşecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarınki programını duyurdu. Altun’un paylaştığı bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yarın resmi ziyaret kapsamında Türkiye’ye gelecek olan Irak Başbakanı Muhammed Şiya es- Sudani ile görüşeceği öğrenildi.

Görüşmede ikili ilişkilerle birlikte bölgesel ve küresel meselelerin de ele alınacağı öğrenilirken, “Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı”nın da yapılacağı bildirildi.

Altun konuya ilişkin şu paylaşımında şunları kaydetti:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yarın (8Mayıs Perşembe) ülkemize beraberindeki üst düzey heyetle birlikte resmi ziyarette bulunacak olan Irak Başbakanı Muhammed Şiya es- Sudani’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul edeceklerdir. Türkiye-Irak ilişkileriyle birlikte güncel bölgesel ve küresel gelişmelerin de ele alınacağı ziyaret kapsamında, “Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı” da icra edilecektir. Bu vesileyle iki ülke arasında muhtelif alanlarda iş birliğini amaçlayan belgelerin imzalanması öngörülmektedir. Sayın Sudani’nin ziyaretiyle birlikte köklü Türkiye-Irak ilişkilerinin pek çok alanda daha da güçleneceğine inanıyoruz.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yarın (8Mayıs Perşembe) ülkemize beraberindeki üst düzey heyetle birlikte resmi ziyarette bulunacak olan Irak Başbakanı Muhammed Şiya es- Sudani’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul edeceklerdir.



Türkiye-Irak ilişkileriyle birlikte… — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 7, 2025

Kaynak: Haber Merkezi