Saldırganın İsmiyle Özgür Özel'i Tehdit Eden Kişi Serbest Bırakıldı

Selçuk Tengioğlu isimli şüpheli, DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in ölümünün ardından Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen tören çıkışında CHP Genel Başkanı Özgür'e saldırmış, ardından tutuklanmıştı.

TEHDİT EDEN KİŞİ SERBEST KALDI

Saldırgan Selçuk Tengioğlu'nun adını kullanarak sosyal medya üzerinden Özgür Özel'i tehdit eden şüpheli Fevzi Barın G., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Özgür Özel, uğradığı saldırı sonrasında yaptığı ilk açıklama 'Gün bir yumrukla, kurşunla, tankla, tüfekle CHP'nin Genel Başkanı'nı sindirme günü de değildir. Korkmuyoruz, onlar korksunlar. Biz bir santim eğilirsek, birileri bu millete diz çöktürür' diyerek seslenmişti.

'BİR ADIM GERİYE GİTMEYECEĞİZ'

Özel, şunları söylemişti:

Bundan kim rahatsız olduysa şunu bilsin ki biz korkmuyoruz ama onlar korksunlar. Bugün programı kesmedik. Darp raporu almak için hastaneye de gitmedik. Döndük programımıza devam ettik. Taziye ziyaretimizi devam ettik. Camiye, mezarlığa giderek görevimizi yerine getirdik. Baba evimize geldik, çünkü dediler ki 'çok sayıda partilimiz endişe etti, parti il binası önünde toplandı.' Sizinle vedalaşmaya, sizden helallik almaya geldim. Programımıza aynı şekilde durmadan, duraksamadan, bir santim eğilmeden, bir adım geriye gitmeden mücadelemize devam edeceğiz. Çünkü biliriz ki biz bir santim eğilirsek, birileri bu millete diz çöktürür. Buna izin vermeyeceğiz.

Kaynak: Haber Merkezi