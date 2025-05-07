Saldırganın İsmiyle Özgür Özel'i Tehdit Eden Kişi Serbest Bırakıldı

CHP Lideri Özgür Özel'e saldıran kişinin ismini kullanarak sosyal medyadan Özgür Özel'i tehdit eden şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son Güncelleme:
Saldırganın İsmiyle Özgür Özel'i Tehdit Eden Kişi Serbest Bırakıldı

Selçuk Tengioğlu isimli şüpheli, DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in ölümünün ardından Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen tören çıkışında CHP Genel Başkanı Özgür'e saldırmış, ardından tutuklanmıştı.

Saldırganın İsmiyle Özgür Özel'i Tehdit Eden Kişi Serbest Bırakıldı - Resim : 1

TEHDİT EDEN KİŞİ SERBEST KALDI

Saldırgan Selçuk Tengioğlu'nun adını kullanarak sosyal medya üzerinden Özgür Özel'i tehdit eden şüpheli Fevzi Barın G., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Özgür Özel, uğradığı saldırı sonrasında yaptığı ilk açıklama 'Gün bir yumrukla, kurşunla, tankla, tüfekle CHP'nin Genel Başkanı'nı sindirme günü de değildir. Korkmuyoruz, onlar korksunlar. Biz bir santim eğilirsek, birileri bu millete diz çöktürür' diyerek seslenmişti.

Saldırganın İsmiyle Özgür Özel'i Tehdit Eden Kişi Serbest Bırakıldı - Resim : 2

'BİR ADIM GERİYE GİTMEYECEĞİZ'

Özel, şunları söylemişti:

Bundan kim rahatsız olduysa şunu bilsin ki biz korkmuyoruz ama onlar korksunlar. Bugün programı kesmedik. Darp raporu almak için hastaneye de gitmedik. Döndük programımıza devam ettik. Taziye ziyaretimizi devam ettik. Camiye, mezarlığa giderek görevimizi yerine getirdik. Baba evimize geldik, çünkü dediler ki 'çok sayıda partilimiz endişe etti, parti il binası önünde toplandı.' Sizinle vedalaşmaya, sizden helallik almaya geldim. Programımıza aynı şekilde durmadan, duraksamadan, bir santim eğilmeden, bir adım geriye gitmeden mücadelemize devam edeceğiz. Çünkü biliriz ki biz bir santim eğilirsek, birileri bu millete diz çöktürür. Buna izin vermeyeceğiz.

Saldırganın İsmiyle Özgür Özel'i Tehdit Eden Kişi Serbest Bırakıldı - Resim : 3

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Ekrem İmamoğlu Açıklaması: Suikast İhbarı Yapıldı mı?İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Ekrem İmamoğlu Açıklaması: Suikast İhbarı Yapıldı mı?Güncel

Özgür Özel İlk Kez Açıkladı: Saldırgan İBB'ye Gidip İmamoğlu'na Suikast İhbarı YapmışÖzgür Özel İlk Kez Açıkladı: Saldırgan İBB'ye Gidip İmamoğlu'na Suikast İhbarı YapmışSiyaset

Özgür Özel'in Ailesine Ölüm Tehdidi! Kızının Ev Adresi Paylaşıldı: 'Filmin Sonu Mezarlıkta Olur'Özgür Özel'in Ailesine Ölüm Tehdidi! Kızının Ev Adresi Paylaşıldı: 'Filmin Sonu Mezarlıkta Olur'Güncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Özgür Özel Sırrı Süreyya Önder
Son Güncelleme:
Lezzetli Avokado Seçmenin Basit Yolu! Şefler Meğer Böyle Yapıyormuş Lezzetli Avokado Seçmenin Basit Yolu! Şefler Meğer Böyle Yapıyormuş
Bahar Aksu'ya Gözyaşları İçinde Veda... Mezarı Başında 'Mücadele' Sözü Bahar Aksu'ya Gözyaşları İçinde Veda
Kansere Karşı Kalkan Olan Rokayı Tüketirken Dikkat! Bu Kişiler Tüketmemeli Kansere Karşı Kalkan Olan Rokayı Tüketirken Dikkat! Bu Kişiler Tüketmemeli
Sakar Rampası'nda Korku Dolu Anlar: Sürücü Yaralı Kurtuldu Sakar Rampası'nda Korku Dolu Anlar: Sürücü Yaralı Kurtuldu
ÇOK OKUNANLAR
Temmuz Zammında Sürpriz Rakamlar! Karakaş’tan Emekliye Net Hesap: En Düşük Maaş Ne Kadar Olacak? Temmuz Zammında Sürpriz Rakamlar! Karakaş’tan Emekliye Net Hesap: En Düşük Maaş Ne Kadar Olacak?
İslam Memiş: Yeni Rekora Hazır Olun İslam Memiş: Yeni Rekora Hazır Olun
Sarı Altın Hasadı Başladı, Kilosu 4 Bin Liraya Satılıyor! Bir Anlık Hata Tüm Hasadı Yok Ediyor Sarı Altın Hasadı Başladı, Kilosu 4 Bin Liraya Satılıyor! Bir Anlık Hata Tüm Hasadı Yok Ediyor
SSK, BağKur ve Tüm Emeklilere 3 Kamu Bankasından Mayıs Jesti! Promosyon Rakamlarına Dev Güncelleme SSK, BağKur ve Tüm Emeklilere 3 Kamu Bankasından Mayıs Jesti! Promosyon Rakamlarına Dev Güncelleme
Elektrikli ve Hibrit Otomobillerde Arıza Şampiyonları Belli Oldu: Bu 5 Modele Dikkat! Elektrikli ve Hibrit Otomobillerde Arıza Şampiyonları Belli Oldu: Bu 5 Modele Dikkat!