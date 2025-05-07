Sakar Rampası'nda Korku Dolu Anlar: Sürücü Yaralı Kurtuldu

Muğla'nın tehlikeli virajlarıyla bilinen Sakar rampası bu kez ölümle burun buruna gelinen bir kazaya sahne oldu. Edinilen bilgiye göre, Muğla-Antalya Karayolu'nun Ula ilçesi sınırlarında, Antalya istikametine seyreden otomobilin sürücüsü, saat 15.10 sıralarında direksiyon hakimiyetini kaybederek aracın kontrolünü yitirdi.

Virajlı yolda yoldan çıkan otomobil, refüjü aşıp yol kenarına savruldu. Kazayı gören çevredeki sürücüler hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine kısa sürede sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan kontrollerde yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA