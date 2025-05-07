Sakarya Valiliği Tarih Vererek Uyardı! 'Seslerini Duyarsınız Paniğe Kapılmayın'

Sakarya Valiliği’nin bir duyuru yaparak, kentteki vatandaşları uyardı. Valilik, ‘Şehirde ikaz ve alarm seslerini duyarsınız paniğe kapılmayın’ diye belirterek alarm sisteminin kurulumunun tamamlandığını duyurdu.

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Sakarya Valiliği Tarih Vererek Uyardı! 'Seslerini Duyarsınız Paniğe Kapılmayın'

Sakarya Valiliği, AFAD Başkanlığı koordinasyonunda, ASELSAN tarafından yürütülen ‘Haber Alma ve Yayma, İkaz ve Alarm Sistemi’nin kurulum sürecinin sona erdiğini açıkladı.

Valilik, yeni sistemin test çalışmaları için 7-30 Mayıs tarihleri arasında Sakarya genelinde farklı saatlerde siren denemeleri, ikaz ve alarm sinyalleri ile canlı anonslar yapılacağını duyurdu ve vatandaşları korkmamaları için uyardı.

Sakarya Valiliği Tarih Vererek Uyardı! 'Seslerini Duyarsınız Paniğe Kapılmayın' - Resim : 1

'YÜKSEK SESLİ DENEMELER YAPILACAK'

Sakarya Valiliği, tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: İlimizde, AFAD Başkanlığı koordinasyonunda ASELSAN tarafından yürütülen Haber Alma ve Yayma, İkaz ve Alarm Sistemi kurulum çalışmaları tamamlanmıştır. Bu çerçevede, 7 Mayıs - 30 Mayıs 2025 tarihleri arasında, ilimiz genelinde çeşitli zaman aralıklarında ikaz ve alarm işaretleri, yüksek ses seviyesinde siren denemeleri ve canlı anonslar gerçekleştirilecektir. Vatandaşlarımızın bu deneme yayınlarından endişe duymamaları önemle rica olunur.

Kaynak: DHA

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