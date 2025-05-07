Tekirdağ'da Korkunç Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı

Tekirdağ'da iki otomobilin kavşakta çarpışması can aldı. Korkunç kazada bir sürücü hayatını kaybederken, üç kişi de yaralandı.

Tekirdağ'da Korkunç Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yaşanan trafik faciası, bir ailenin hayatını altüst etti. Emirhan K. yönetimindeki otomobil ile Sabri Ö. idaresindeki araç, Alpullu yolu üzerindeki Buzağcı Kavşağı'nda şiddetle çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle araçlar hurdaya dönerken, kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Hayrabolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tekirdağ'da Korkunç Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı - Resim : 1

Ancak durumu ağır olan sürücü Sabri Ö., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kavşakta meydana gelen kazayla ilgili olarak jandarma ekipleri detaylı soruşturma başlattı.

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Kaynak: İHA

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