Bilecik'te Korkunç Kaza: Kamyonet Şarampole Uçtu

Bilecik-Söğüt yolunda sabah saatlerinde yaşanan kazada, virajda kontrolü kaybeden kamyonet şarampole yuvarlandı. Korkunç kazada sürücü yaralandı.

Bilecik'te Korkunç Kaza: Kamyonet Şarampole Uçtu

Bilecik'te sabah saatlerinde yaşanan trafik kazası yürekleri ağza getirdi. Bilecik-Söğüt karayolunda seyreden kamyonet, Yeniköy mevkiine geldiği sırada sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kazada kamyoneti kullanan Ahmet O., aracın içerisinden yaralı olarak çıkarıldı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen ekiplere bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı sürücüyü Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti.

Bilecik'te Korkunç Kaza: Kamyonet Şarampole Uçtu - Resim : 1

Kazanın nedeni henüz netleşmezken, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu meydana geldiği değerlendiriliyor. Kamyonetin kullanılamaz hale geldiği görülürken, sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili detaylı inceleme başlattı ve yol kenarındaki güvenlik önlemleri artırıldı.

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Kaynak: İHA

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