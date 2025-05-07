Amasya'da Kaçak Göçmen Operasyonu: Otomobilden 6 Kişi Çıktı

Amasya'da polis ekipleri, insan kaçakçılığına yönelik düzenlediği başarılı bir operasyonla yasa dışı geçişi engelledi. Doğu illerinden batıya kaçak göçmen taşındığı ihbarı üzerine harekete geçen Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, şehir girişinde bir otomobili takibe aldı.

Şüpheli araç durdurularak arandı. Yapılan incelemede, yaşları 18 ile 30 arasında değişen Afganistan uyruklu 6 kaçak göçmen tespit edildi. Araçta gizlenerek seyahat eden göçmenler, yasal işlemler için Amasya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Otomobilin 23 yaşındaki sürücüsü A.B. ise gözaltına alındı. Kaçak göçmenlerin Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine geçmeyi planladıkları değerlendiriliyor.

Emniyet güçlerinin göçmen kaçakçılığına karşı yürüttüğü mücadele, özellikle sınır geçişlerinin yoğun olduğu illerde kararlılıkla sürdürülüyor.

Kaynak: İHA