Amasya'da Kaçak Göçmen Operasyonu: Otomobilden 6 Kişi Çıktı

Amasya polisi, şehir girişinde durdurduğu araçta Afganistan uyruklu 6 kaçak göçmen yakaladı. Sürücü ise gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
Amasya'da Kaçak Göçmen Operasyonu: Otomobilden 6 Kişi Çıktı

Amasya'da polis ekipleri, insan kaçakçılığına yönelik düzenlediği başarılı bir operasyonla yasa dışı geçişi engelledi. Doğu illerinden batıya kaçak göçmen taşındığı ihbarı üzerine harekete geçen Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, şehir girişinde bir otomobili takibe aldı.

Şüpheli araç durdurularak arandı. Yapılan incelemede, yaşları 18 ile 30 arasında değişen Afganistan uyruklu 6 kaçak göçmen tespit edildi. Araçta gizlenerek seyahat eden göçmenler, yasal işlemler için Amasya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Amasya'da Kaçak Göçmen Operasyonu: Otomobilden 6 Kişi Çıktı - Resim : 1

Otomobilin 23 yaşındaki sürücüsü A.B. ise gözaltına alındı. Kaçak göçmenlerin Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine geçmeyi planladıkları değerlendiriliyor.

Emniyet güçlerinin göçmen kaçakçılığına karşı yürüttüğü mücadele, özellikle sınır geçişlerinin yoğun olduğu illerde kararlılıkla sürdürülüyor.

Tokat’ta Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 2 TutuklamaTokat’ta Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 2 TutuklamaYurttan Haberler

Didim Açıklarında 42 Düzensiz Göçmen KurtarıldıDidim Açıklarında 42 Düzensiz Göçmen KurtarıldıYurttan Haberler

Kaynak: İHA

Etiketler
Düzensiz göçmen göçmen Amasya
Son Güncelleme:
Telefon ve İnternet Tarifeleri için Yeni Dönem! Artık Anında Tespit Edilebilecek Telefon ve İnternet Tarifeleri için Yeni Dönem! Artık Anında Tespit Edilebilecek
Kansere Karşı Kalkan Olan Rokayı Tüketirken Dikkat! Bu Kişiler Tüketmemeli Kansere Karşı Kalkan Olan Rokayı Tüketirken Dikkat! Bu Kişiler Tüketmemeli
O Kentte Etçil Örümcek Alarmı: Vatandaş Şoke Oldu O Kentte Etçil Örümcek Alarmı: Vatandaş Şoke Oldu
Bakanlıktan LGBTİ+’ları Hedef Alan Talimat: Toplumsal Cinsiyet Kavramlarına Yasak! Toplumsal Cinsiyet Kavramlarına Yasak!
ÇOK OKUNANLAR
Temmuz Zammında Sürpriz Rakamlar! Karakaş’tan Emekliye Net Hesap: En Düşük Maaş Ne Kadar Olacak? Temmuz Zammında Sürpriz Rakamlar! Karakaş’tan Emekliye Net Hesap: En Düşük Maaş Ne Kadar Olacak?
SSK, BağKur ve Tüm Emeklilere 3 Kamu Bankasından Mayıs Jesti! Promosyon Rakamlarına Dev Güncelleme SSK, BağKur ve Tüm Emeklilere 3 Kamu Bankasından Mayıs Jesti! Promosyon Rakamlarına Dev Güncelleme
Sarı Altın Hasadı Başladı, Kilosu 4 Bin Liraya Satılıyor! Bir Anlık Hata Tüm Hasadı Yok Ediyor Sarı Altın Hasadı Başladı, Kilosu 4 Bin Liraya Satılıyor! Bir Anlık Hata Tüm Hasadı Yok Ediyor
Deprem Boğaz'ın İncisi Köşkü Harcadı! 950 Milyon Liralık Satış İptal Oldu Deprem Boğaz'ın İncisi Köşkü Harcadı! 950 Milyon Liralık Satış İptal Oldu
98 Yıllık Şirketten Büyük Hamle! Türk Devini Satın Aldı 98 Yıllık Şirketten Büyük Hamle! Türk Devini Satın Aldı