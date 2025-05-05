Didim Açıklarında 42 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik botta bulunan 42 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Aralarında 5 çocuğun da bulunduğu göçmenler, işlemler için İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Didim Açıklarında 42 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Aydın’ın Didim ilçesi açıklarında, lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Botu (TCSG-21) harekete geçti. Bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itildiği tespit edilen lastik botta 42 düzensiz göçmeni kurtardı.

Kurtarılan göçmenler arasında 5 çocuğun da bulunduğu belirtildi. Sahil Güvenlik ekiplerince karaya çıkarılan göçmenler, gerekli işlemlerin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

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Kaynak: İHA

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