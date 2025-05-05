Didim Açıklarında 42 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Aydın’ın Didim ilçesi açıklarında, lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Botu (TCSG-21) harekete geçti. Bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itildiği tespit edilen lastik botta 42 düzensiz göçmeni kurtardı.

Kurtarılan göçmenler arasında 5 çocuğun da bulunduğu belirtildi. Sahil Güvenlik ekiplerince karaya çıkarılan göçmenler, gerekli işlemlerin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

Kaynak: İHA