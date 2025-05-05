Didim Açıklarında 42 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik botta bulunan 42 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Aralarında 5 çocuğun da bulunduğu göçmenler, işlemler için İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
Aydın’ın Didim ilçesi açıklarında, lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Botu (TCSG-21) harekete geçti. Bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itildiği tespit edilen lastik botta 42 düzensiz göçmeni kurtardı.
Kurtarılan göçmenler arasında 5 çocuğun da bulunduğu belirtildi. Sahil Güvenlik ekiplerince karaya çıkarılan göçmenler, gerekli işlemlerin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.
Kaynak: İHA