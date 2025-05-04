Bitlis Valiliği’nden Nemrut Krater Gölü’ne Gidenlere 'Bozayı' Uyarısı

Tatvan ilçesi sınırlarında, 2.250 metre rakımda yer alan ve etkileyici doğal yapısıyla öne çıkan Nemrut Krater Gölü, zengin bitki örtüsünün yanı sıra birçok yaban hayvanına da ev sahipliği yapıyor. Bölgede yaşayan bozayılar, özellikle bahar aylarında bölgeyi ziyaret edenlerin dikkatini çekiyor. Yolun ulaşıma açılmasıyla birlikte piknikçilerin yoğun ilgi gösterdiği alanda, ayılarla karşılaşma ihtimaline karşı Bitlis Valiliği'nden uyarı geldi. Yapılan açıklamada, doğa harikası Nemrut Kalderası’nın 2 Mayıs 2025 itibarıyla İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları sonucunda yeniden erişime açıldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Ziyaretçilerin Kaldera bölgesinde güvenli ve doğayla uyumlu bir deneyim yaşamaları adına bazı önemli hatırlatmalarda bulunmak isteriz: Kaldera içerisinde yaşayan bozayıların doğal yaşam ortamlarında onlara zarar verilmemesi için yaban hayvanı olan Boz ayılara kesinlikle yaklaşılmamalı ve elle besleme yapılmamalıdır, bu davranışlar ayıların doğal beslenme düzenine zarar vermekte olup, vatandaşlarımızın can güvenliği açısından da tehlike arz etmektedir. Olası orman yangınlarına sebebiyet vermemek için alanda kesinlikle ateş ve mangal yakılmaması önemle rica olunur. Çevrenin korunması açısından bu konuya hassasiyet gösterilmesi büyük önem taşımaktadır. Çöpler doğaya bırakılmamalı, atıklar uygun şekilde toplanmalıdır. Ayrıca krater gölünde boğulma tehlikesine karşı göle girilmemesi önem arz etmektedir. Halkımızın güvenli bir şekilde ziyaretlerini gerçekleştirebilmesi için özveriyle görev yapan Jandarma, Orman İşletme, Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerimizin uyarılarına riayet edilmesi, büyük önem taşımaktadır. Unutmayalım ki Nemrut Kalderası sadece büyüleyici manzaralarıyla değil, aynı zamanda hassas ekosistemiyle de korunması gereken bir doğal mirastır. Doğayı birlikte koruyalım."

Kaynak: DHA