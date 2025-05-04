Şanlıurfa’da Çalınan Büyükbaş Hayvanlar Jandarma Tarafından Bulundu

Alınan bilgilere göre, A.A. ve H.A. adlı vatandaşlara ait ahırdan kimliği belirsiz kişi veya kişilerce dört büyükbaş hayvan çalındı. Olayın jandarmaya bildirilmesinin ardından Harran İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından başlatılan soruşturmada, hırsızlık şüphelisinin İ.D. olduğu tespit edildi.

Yapılan operasyonla İ.D. isimli şüpheli gözaltına alınırken, çalınan hayvanlar da ele geçirildi. Şüpheli karakola götürülürken, hayvanlar sahiplerine eksiksiz olarak teslim edildi.

Kaynak: İHA