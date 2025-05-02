Amasya'da 6 Kaçak Göçmen Yakalandı

Amasya'da gerçekleştirilen operasyonda Afganistan uyruklu 6 düzensiz göçmen yakalandı, 2 organizatör için de adli işlem başlatıldı.

Amasya'da 6 Kaçak Göçmen Yakalandı

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, doğu illerinden batıya düzensiz göçmen taşıdığı belirlenen 2 aracı takibe aldı. Kent merkezinde durdurulan aracı A.P. isimli şahsın kullandığı ve araçta yalnız olduğu tespit edildi.

Artçı araçta ise sürücü E.G. ile birlikte Afganistan uyruklu 6 erkek düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından Amasya Geri Gönderme Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edilirken, göçmen kaçakçılığını organize ettikleri değerlendirilen A.P. ve E.G. hakkında adli işlem başlatıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

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