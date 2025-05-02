Bursa’da Uyuşturucu Tacirlerine Gece Baskını: 6 Gözaltı

Bursa Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, gece saatlerinde düzenlediği operasyonla uyuşturucu tacirlerine darbe vurdu. Bir süredir takip edilen 6 şüpheli suçüstü gözaltına alındı.

Şahısların evlerinde yapılan aramalarda 512 gram uyuşturucu madde, 1 hassas terazi, 1 çifte tüfek, 2 tabanca, 16 bin lira nakit para ve 8 cep telefonu ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA