Bursa’da Uyuşturucu Tacirlerine Gece Baskını: 6 Gözaltı
Bursa’da Osmangazi polisi, gece operasyonuyla 6 uyuşturucu tacirini suçüstü yakaladı, silah, para ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Bursa Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, gece saatlerinde düzenlediği operasyonla uyuşturucu tacirlerine darbe vurdu. Bir süredir takip edilen 6 şüpheli suçüstü gözaltına alındı.
Şahısların evlerinde yapılan aramalarda 512 gram uyuşturucu madde, 1 hassas terazi, 1 çifte tüfek, 2 tabanca, 16 bin lira nakit para ve 8 cep telefonu ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
Kaynak: İHA