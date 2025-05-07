Zirai Don Felaketi Sonrası Çiftçiler İçin Kanun Teklifi

2025 yılının Nisan ayında birçok bölgede yaşanan zirai don felaketi geniş bir tarımsal zarara yol açtı. Ürününü kaybeden çiftçi, borçla baş başa kaldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, afet mağduru üreticilerin kamu bankaları ve Tarım Kredi Kooperatifleri'ne olan kredi borçlarının 2 yıl süreyle ve faizsiz olarak ertelenmesini öngören yasa teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sundu.

Durmaz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Tarım sektörü doğa karşısında en savunmasız alanlardan biri. Don felaketi, birçok çiftçimizin geçim kaynağını tamamen ortadan kaldırdı. Bu şartlar altında borç ödemek ya da yeniden üretime başlamak mümkün değil" dedi.

Hazırlanan teklif, zararın hasar tespit komisyonlarınca belgelenmiş olması şartıyla çiftçilerin tüm tarımsal kredi borçlarının faizsiz ertelenmesini kapsıyor. Teklif yasalaşırsa, doğal afet nedeniyle ürününü kaybeden üreticiye ekonomik nefes alma imkanı sunulacak.

Durmaz, bu adımın yalnızca borçların ertelenmesiyle sınırlı olmadığını belirtti:

"Bu teklif kırsalda yaşamı ve üretimi ayakta tutmaya yöneliktir. Sosyal devlet, kriz zamanlarında vatandaşına destek vermeli. Aksi halde yalnız borç değil, üretimin kendisi de ertelenmiş olur."

GEÇİCİ MADDE ÖNERİSİ

Mevzuatta, afetlerden zarar gören çiftçilere yardım yapılabileceğine dair genel düzenlemeler bulunsa da, faizsiz erteleme konusunda açık bir hüküm yer almıyor.

Bu eksikliği gidermek için Durmaz'ın sunduğu teklifte, 2090 sayılı "Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun"a geçici bir madde eklenmesi öngörülüyor.