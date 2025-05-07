Samsun'da Trafo Yangını Korkuttu

Samsun’un Bafra ilçesinde elektrik trafosunda çıkan yangın paniğe yol açtı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Trafoda oluşan hasarın giderilmesi için çalışma başlatıldı.

Samsun'da Trafo Yangını Korkuttu

Samsun’un Bafra ilçesinde bir elektrik trafosunda çıkan kablo yangını, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı. Gazi Osman Paşa Mahallesi Stat Caddesi üzerindeki elektrik direğinde meydana gelen olayda, trafodan yükselen dumanı fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, olay yerine gelen YEDAŞ görevlileri, elektriği keserek yanan kabloya müdahalede bulundu. Yangın kısa sürede söndürülürken, trafoda meydana gelen hasarın onarımı için çalışmalar başlatıldı. Olayla ilgili güvenlik önlemleri sürdürülüyor.

Kaynak: İHA

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