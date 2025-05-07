Sivas’ta İki Kardeşin Cinayetinde Büyük Gizem! 5 Yıllık 'Baba' Bilmecesi Kafa Karıştırdı

Sivas’ta Kılavuz Mahallesi’nde İdil Apartmanı D Blok 12'nci kattaki dairede dün saat 00.00 sıralarında korkunç bir olay yaşandı. Ayşegül Şimşek, eve geldiğinde çocukları 22 yaşındaki Umutcan ve 16 yaşındaki Melisa’yı elleri plastik kelepçeli ve boğazından kesilmiş halde buldu.

Kan donduran olaya ilişkin inceleme sürerken dikkat çeken bir detay daha ortaya çıktı. Kardeşlerin babaları Uğur Şimşek'ten 2020 yılından beri haber alınamadığı öğrenildi.

EN SON ANKARA’DA GÖRÜLMÜŞ

Sivas'ta yaşayan ve zaman zaman taksicilik ve besicilik gibi işlerle uğraştığı belirlenen Uğur Şimşek'in 24 Temmuz 2020’de eşi Ayşegül Şimşek'e şehir dışına çıkacağını söyleyerek ayrıldığı ve o tarihten sonra bir daha kendisinden haber alınamadığı ifade edildi. Baba Uğur Şimşek'in en son Ankara'da görüldüğü bildirildi.

PROGRAMA ÇIKMIŞLAR

Evden ayrıldıktan 11 ay sonra Uğur Şimşek’in bulunması için kardeşleri ve eşi Ayşegül Şimşek’in televizyon programına çıktığı, Ayşegül Şimşek'in, eşinin düzenli bir işi olmadığını, genellikle internet üzerinden sürekli yazışmalar yaptığını, şehir dışına çıkacağını belirttiği günden sonra kendisinden bir daha haber alamadıklarını söylediği öğrenildi.

'BABALARI KAYIPTI'

Uğur Şimşek'in amcası Fevzi Şimşek, şunları anlattı:

Babaları kayıptı. Onun kahrını çekiyor bu çocuklar. Erkek adam niye kaçıyorsun. Para alışverişi, alacak verecek meselesi varmış. O yüzden kaçıyordu. O tarihten sonra yakınları televizyona çıktılar. Polisler şüpheliyi arıyor. Kameradan baktılar. Kim olduğunu bilmiyorum, şüphelendiğimiz biri yok.

'İKİSİNİ DE ÖLDÜRMÜŞ'

‘Çocuklar çok efendiydi. Dört dörtlüklerdi. Efendi, nazlı, sakin, anneleri de sakinlerdi. Onlara hiçbir şey diyemem. Herhangi bir kötülükleri yoktu’ diyen Fevzi Şimşek, dehşet gecesine ilişkin ise şunları söyledi: Anneleri Yıldızeli ilçesine gitmişti. Çocuklar evdeydi. İkindiden sonra biri geliyor. Maskeli, şapkalı, eldivenli bir adam gelmiş. İçeride kızı buluyor, onu kesiyor. Sonra kardeşi geliyor onu da kesiyor. Kız evde yalnızmış, ağabeyi sonradan gelmiş. İkisini de öldürmüş. Biz böyle duyduk.

BİNADA MASKELİ KİŞİ

Samsun’u ayağa kaldıran olayda binanın güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, saat 17.00 sıralarında apartmana giren ve saat 22.00 sıralarında yeniden çıkan yüzünde maske, gözlük ile başında şapka ve elinde poşet bulunduran kişiyi tespit etti.

1 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Binadaki görgü tanıklarının da ifadeleri doğrultusunda cinayetleri işlediği tahmin edilen kişinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için polis ekipleri harekete geçti. Şu ana kadar şüphelinin izine rastlanmazken, şüpheli görülen 1 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: DHA