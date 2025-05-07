Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Gözlerine Bant Çekmişler' Dedi Muhalefete Yüklendi: 'Kutuplaştırma Siyasetinin Kimseye Faydası Yok'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2024 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, açıklamalarında Türkiye'nin enerji alanındaki gelişmelerini sıralarken, "Ülkemizi başarıdan başarıya koşturduğumuz alanların başında enerji sektörü geliyor. Sömürmeye değil beraberce kazanmaya talibiz. Akkuyu ile ülkemizi farklı bir lige yükselttik. Karadeniz ve Gabar'daki keşiflerimizle makus talihimizi değiştirdik" ifadelerini kullandı.

Erdoğan açıklamasının bir bölümünde de muhalefete yüklendi. Erdoğan, "Sadece yolsuzluk iddialarına değil küresel gelişmelere de gözlerini kapatmışlar, gözlerine bant çekmişler. Gözleri var ama görmüyorlar, kulakları var ama duymuyorlar. Bir an önce kaçtıkları hakikatle yüzleşmelerini tavsiye ediyoruz" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Arz güvenliği, enerji diplomasisi kaynak çeşitliliği sadece teknik meseleler değil, doğrudan güvenliğe ilişkin konular olarak ele alınmaya başlanmıştır.

Gelecekte enerji kaynakları üzerindeki rekabet daha da yıkıcı bir hal alacaktır. Afrika’dan Asya’ya Orta Doğu’dan Latin Amerika’ya birçok bölgede tırmanan gerilimleri enerji yarışından bağımsız okuyamayız. Bir damla petrolü oluk oluk akan insan kanından değerli gören zihniyet hiç değişmedi, değişmeyecek.

Ülkemizi başarıdan başarıya koşturduğumuz alanların başında enerji sektörü geliyor. Sömürmeye değil beraberce kazanmaya talibiz. Akkuyu ile ülkemizi farklı bir lige yükselttik. Karadeniz ve Gabar'daki keşiflerimizle makus talihimizi değiştirdik. Türkiye'yi enerji koridorlarımızın kesiştiği bir merkeze dönüştürdük.

Elini vicdanına koyan herkes Türkiye'nin enerji alanında sıçrama yaptığını görüyor.

Hedefimiz ithalatı düşürerek enerji faturamızı hafifletmek.

Yenilenebilir enerji bakımında Avrupa'da 5'inci, dünyada 11'inci sırada yer alıyoruz.

Bu amaçla 80 milyar dolarlık yatırım yapacağız.

ENERJİ ÜZERİNDEN MUHALEFETE YÜKLENDİ

Bütün bu rekorların gelişmelerin hiçbiri muhalefetin gündeminde yer almıyor. Ekonomik büyümeymiş, yatırımmış, enerji hamleleri… Bunların hiçbirini takip etmiyor ve ilgilenmiyorlar.

Sadece yolsuzluk iddialarına değil küresel gelişmelere de gözlerini kapatmışlar, gözlerine bant çekmişler. Gözleri var ama görmüyorlar, kulakları var ama duymuyorlar. Bir an önce kaçtıkları hakikatle yüzleşmelerini tavsiye ediyoruz.

Sahte ve saçma tartışmalarla ülkemizin enerjisini tüketmeye çalışanlara inat çalışıyoruz. Hakaret ve sorumsuz siyasi söylemlerle değil eserlerimizle, yatırımlarımızla konuşuyoruz.

Temiz enerji yatırımlarını desteklemeyi sürdüreceğimizi tekrar vurgulamak istiyorum.

AYRINTILAR GELECEK...

Kaynak: Haber Merkezi