Kıl Payı Kurtuluş: Otomobil Köprüde Asılı Kaldı

Edirne'deki Saraçhane Köprüsü'nde bariyerlere çarpan otomobil, uçurumun eşiğinde asılı kaldı. Sürücü kazadan saniyelerle kurtuldu.

Kıl Payı Kurtuluş: Otomobil Köprüde Asılı Kaldı

Edirne'de sabah saatlerinde Saraçhane Köprüsü'nde yürekleri ağza getiren bir kaza meydana geldi. Tugay Kısaç yönetimindeki otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu köprü bariyerlerine çarptı.

Araç, tarlaya yuvarlanmak üzereyken bariyer korkulukları adeta son savunma hattı oldu ve otomobilin yarısını havada bırakarak uçuruma düşmesini engelledi.

Kıl Payı Kurtuluş: Otomobil Köprüde Asılı Kaldı - Resim : 1

Köprüde asılı kalan araçtan saniyeler içinde kendini dışarı atan sürücü, büyük bir faciadan hafif sıyrıklarla kurtuldu. Olay yerine hızla gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Kısaç, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası trafiğe kısa süreli kapatılan köprüde güvenlik önlemleri alınırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Sürücünün durumunun iyi olduğu, otomobilin ise vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılacağı bildirildi.

Görgü tanıkları olayın "film sahnesi gibi" olduğunu söyledi.

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Kaynak: İHA

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