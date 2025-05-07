Gazeteci Barış Pehlivan'a Hapis Cezası

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, Kilis’te görev yapan eski AKP’li bir savcı hakkında yaptığı haber nedeniyle “haberleşmenin gizliliğini ihlal” suçlamasıyla 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Pehlivan, “Bu suçu nasıl işlediğimi bilmiyorum” dedi.

Gazeteci Barış Pehlivan'a Hapis Cezası

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, Kilis Adliyesi’nde görev yapan bir savcı hakkında yaptığı haber nedeniyle 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Pehlivan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, savcının geçmişte AKP Şehitkamil İlçe Başkanı olduğu dönemde trafikte tartıştığı bir kişiyi silahla yaraladığını ve FETÖ ile iltisaklı olduğu iddia edilen bir derneğe üye olduğunu ortaya çıkardığını belirtti. Haberi yapmadan önce savcıyı arayarak sorularını yönelttiğini ve yanıtlarını Cumhuriyet gazetesinde yayımladığını ifade eden Pehlivan, buna rağmen savcının şikayeti üzerine dava açıldığını aktardı.

'BENİM KAMU GÖREVİNDE BULUNMAM YASAKLANMIŞ'

Pehlivan, dava sürecinde ilginç detaylara dikkat çekti. İstanbul’da yaşamasına ve gazetesinin merkezinin İstanbul’da olmasına rağmen davanın Kilis’te açıldığını, itirazlarının ise reddedildiğini belirtti. “Savcının mesai arkadaşları tarafından yargılandım” diyen Pehlivan, “haberleşmenin gizliliğini ihlal” suçlamasıyla cezalandırıldığını ve bu suçu nasıl işlediğini bilmediğini vurguladı. Mahkeme ayrıca Pehlivan’a seçme-seçilme hakkı gibi bazı haklardan yoksun bırakma cezası da verdi. Pehlivan, kararın ironik yanına dikkat çekerek, “Böylesi bir profilin savcı olduğu memlekette benim kamu görevinde bulunmam yasaklanmış” dedi.

Pehlivan, paylaşımında yargı sistemine eleştiriler yönelterek, “Bugünün yargı sisteminde haklı sorumun bir anlamı olmadığını da biliyorum. Öyleyken böyle… Bu da geçer” ifadelerine yer verdi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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