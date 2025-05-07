Meteoroloji'den uyarı geldi! Bir anda bastıracak: Samsun, Çorum, Ordu...

Meteorolojik uyarı kısa süre önce geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta Karadeniz'de beklenen yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara karşı dikkatli olmaya davet etti. Son değerlendirmeye göre 5 ilimizde olumsuz hava koşulları, o saate kadar etkisini gösterecek. İşte o iller...

5 İL İÇİN UYARI GELDİ

İlkbahar mevsimi bol yağışlı geçerken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden bir uyarı daha geldi. Son değerlendirmelere göre bugün Çorum, Amasya ve Tokat çevreleri ile Samsun'un ve Ordu'nun iç kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

GEÇ SAATLERE KADAR SÜRECEK!

Kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bugün saat 16.30'da başlayarak 21.00'a kadar sürmesi bekleniyor. Geç saatlerde etkisini kaybedeceği bildirilen hava koşulları; Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış sırasında kuvvetli rüzgar gibi birçok olumsuzluğa neden olabilir. Bu tür olumsuzluklara karşı tedbirinizi almanız konusunda uyarılar yapıldı.

Kaynak: Haber Merkezi