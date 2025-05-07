Meteoroloji'den uyarı geldi! Bir anda bastıracak: Samsun, Çorum, Ordu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son hava durumu değerlendirmesine göre, 5 il için uyarıda bulundu. Olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaya davet ederek, o saatlere kadar süreceğini açıkladı. İşte hava durumunda son değerlendirmeler...

Son Güncelleme:
Meteoroloji'den uyarı geldi! Bir anda bastıracak: Samsun, Çorum, Ordu...

Meteorolojik uyarı kısa süre önce geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta Karadeniz'de beklenen yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara karşı dikkatli olmaya davet etti. Son değerlendirmeye göre 5 ilimizde olumsuz hava koşulları, o saate kadar etkisini gösterecek. İşte o iller...

5 İL İÇİN UYARI GELDİ

İlkbahar mevsimi bol yağışlı geçerken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden bir uyarı daha geldi. Son değerlendirmelere göre bugün Çorum, Amasya ve Tokat çevreleri ile Samsun'un ve Ordu'nun iç kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji'den uyarı geldi! Bir anda bastıracak: Samsun, Çorum, Ordu... - Resim : 1

GEÇ SAATLERE KADAR SÜRECEK!

Kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bugün saat 16.30'da başlayarak 21.00'a kadar sürmesi bekleniyor. Geç saatlerde etkisini kaybedeceği bildirilen hava koşulları; Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış sırasında kuvvetli rüzgar gibi birçok olumsuzluğa neden olabilir. Bu tür olumsuzluklara karşı tedbirinizi almanız konusunda uyarılar yapıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Meteoroloji Hava Durumu Uyarı
Son Güncelleme:
Özgür Özel'e Saldıran Selçuk Tengioğlu Kimdir? Özgür Özel'e Saldıran Selçuk Tengioğlu Kimdir?
Tekirdağ'da Korkutan Kaza: Su Damacanası Taşırken Düşen İşçi Yaralandı Tekirdağ'da Korkutan Kaza: Su Damacanası Taşırken Düşen İşçi Yaralandı
Gazeteci Barış Pehlivan'a Hapis Cezası Gazeteci Barış Pehlivan'a Hapis Cezası
Bu Ayakkabıdan Sipariş Verenler Yandı! Uzmanı Uyardı Anında Kanser Yapıyor Bu Ayakkabıdan Sipariş Verenler Yandı! Uzmanı Uyardı Anında Kanser Yapıyor
ÇOK OKUNANLAR
Temmuz Zammında Sürpriz Rakamlar! Karakaş’tan Emekliye Net Hesap: En Düşük Maaş Ne Kadar Olacak? Temmuz Zammında Sürpriz Rakamlar! Karakaş’tan Emekliye Net Hesap: En Düşük Maaş Ne Kadar Olacak?
İslam Memiş: Yeni Rekora Hazır Olun İslam Memiş: Yeni Rekora Hazır Olun
Elektrikli ve Hibrit Otomobillerde Arıza Şampiyonları Belli Oldu: Bu 5 Modele Dikkat! Elektrikli ve Hibrit Otomobillerde Arıza Şampiyonları Belli Oldu: Bu 5 Modele Dikkat!
Sarı Altın Hasadı Başladı, Kilosu 4 Bin Liraya Satılıyor! Bir Anlık Hata Tüm Hasadı Yok Ediyor Sarı Altın Hasadı Başladı, Kilosu 4 Bin Liraya Satılıyor! Bir Anlık Hata Tüm Hasadı Yok Ediyor
SSK BağKur ve Tüm Emekliler için Kritik Tarih: En Düşük Emekli Maaşında İlk Veriler Açıklandı SSK BağKur ve Tüm Emekliler için Kritik Tarih: En Düşük Emekli Maaşında İlk Veriler Açıklandı