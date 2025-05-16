İş İnsanına Film Gibi Pusu: Aşk Tuzağına Kandı, Darbedildi, Paralarından Oldu!

Sevgilisinin yardım çağrısına koşan iş insanı, apartmanda kurulan pusuya düştü. Tabanca zoruyla darbedilip gasp edilen M.T.’nin 613 bin lirası çalındı. Operasyonla yakalanan 5 kişiden 3’ü tutuklandı, kaçan kadın ise hala aranıyor.

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İş İnsanına Film Gibi Pusu: Aşk Tuzağına Kandı, Darbedildi, Paralarından Oldu!

Adana'nın Kurtuluş Mahallesi'nde 13 Mayıs gecesi yaşanan olay, polisi alarma geçirdi. İddiaya göre 50 yaşındaki iş insanı M.T., sevgilisi D.A. tarafından cep telefonuyla aranarak, "Zor durumdayım, yardıma ihtiyacım var" sözleriyle bir apartmana çağrıldı. Ancak bu bir tuzaktı.

M.T. adrese ulaştığında, apartman bahçesindeki çalılıklarda saklanan Mutlu U. (27), Muhammet K. (18) ve İ.Ç. (17) isimli üç kişi tarafından darbedilerek daireye çıkarıldı. Burada başına tabanca dayanan M.T.'nin cep telefonu, cüzdanı ve üzerindeki 3 bin 500 lirası gasp edildi.

İş İnsanına Film Gibi Pusu: Aşk Tuzağına Kandı, Darbedildi, Paralarından Oldu! - Resim : 1

Olay bununla da sınırlı kalmadı. Silahlı gaspçılar, M.T.'nin telefonundan banka hesabına girerek 10 bin lirayı kendi hesaplarına aktardı. Ardından M.T.'nin otomobilinin torpido gözünde bulunan 600 bin lirayı da alarak kaçtı. Toplam gasp miktarı 613 bin 500 liraya ulaştı.

PASTANEYE SIĞINDI

Yaralı halde yakındaki bir pastaneye sığınan M.T., durumu polise bildirdi. Ambulansla tedavi edilen M.T. evine dönerken, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı operasyon başlattı.

İş İnsanına Film Gibi Pusu: Aşk Tuzağına Kandı, Darbedildi, Paralarından Oldu! - Resim : 2

Polis, şüphelilerin Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde bir evde saklandıklarını tespit etti. Adrese düzenlenen baskında Mutlu U., Muhammet K., İ.Ç., ayrıca saklanmalarına yardım ettiği belirlenen Mahmut E. (19) ve Yusuf B. (28) gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, gasp olayında kullanılan tabanca, M.T.'nin kimlik ve banka kartları ile güneş gözlükleri ele geçirildi.

Şüphelilerden üçü tutuklanırken, ikisi adli kontrolle serbest kaldı. Olayın kilit ismi ve kurbanı tuzağa çeken sevgili D.A. ise hala aranıyor.

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Kaynak: DHA

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