Vergisi En Düşük Olan Ülkeler Belli Oldu: Burada Yeni İş Kurmak Dakikalar Sürüyor

Ekonomik zorluklar ve artan maliyetler, girişimcileri farklı fırsatlara yönlendiriyor. Türkiye’de iş kurmak zorlaşırken, Avrupa ülkeleri hem düşük vergi oranları hem de bürokratik kolaylıklarıyla yatırımcıların dikkatini çekiyor. 2025 itibarıyla bazı Avrupa ülkeleri, girişimcilik iklimini iyileştirmek adına dijitalleşmeye öncelik verirken, şirket kurulum süreçlerini de hızlandırdı.

İşte Avrupa’da dakikalar içinde iş kurabileceğiniz ve vergi yükünün en düşük olduğu 5 ülke:

1. Estonya – 15 Dakikada Şirket Kurulabiliyor

Dijital devlet altyapısıyla örnek gösterilen Estonya, e-ikamet uygulaması sayesinde dünyanın dört bir yanından girişimcilere kapılarını açıyor. Şirket kurulum süreci sadece 15 dakika sürerken, vergi yalnızca kâr dağıtımı yapıldığında alınıyor. Bu da Estonya’yı dijital girişimciler için ideal hale getiriyor.

2. Hollanda – Teknoloji Girişimleri İçin Cazibe Merkezi

Yüzde 25,8 kurumlar vergisi oranına rağmen Hollanda, sunduğu vergi teşvikleri ve destek programlarıyla girişimciler için oldukça cazip. Avrupa’nın lojistik ve ticaret merkezlerinden biri olan ülke, özellikle teknoloji tabanlı girişimler için stratejik bir konuma sahip.

3. Danimarka – Hızlı, Güvenli ve Destekleyici

Danimarka, iş yapma kolaylığı sıralamalarında her zaman üst sıralarda yer alıyor. %22’lik kurumlar vergisi ve tamamen dijitalleştirilmiş kayıt süreci sayesinde şirket kurmak oldukça pratik. Güven temelli iş ortamı ve esnek iş gücü piyasası da dikkat çeken avantajlar arasında.

4. İrlanda – Düşük Vergi, Yüksek Potansiyel

İrlanda, %12,5 gibi düşük bir kurumlar vergisiyle Avrupa’nın yatırım dostu ülkelerinden biri. “Enterprise Ireland” programı ile her yıl yüzlerce start-up’a destek veriliyor. Ayrıca İngilizce konuşulan bir ülke olması, özellikle yabancı girişimciler için önemli bir avantaj sağlıyor.

5. Bulgaristan – Avrupa’nın En Düşük Vergisi Burada

Bulgaristan, yalnızca %10 kurumlar vergisiyle Avrupa’daki en düşük oranlardan birine sahip. İş gücü maliyetlerinin uygun olması da ülkeyi cazip kılıyor. Şirket kurulum süreci birkaç hafta sürse de, düşük vergi avantajı bu süreci göze alınabilir hale getiriyor. Ancak ülkedeki yolsuzluk riski göz önünde bulundurulmalı.

Kaynak: Haber Merkezi