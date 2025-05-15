Türkiye'den Suriye'ye 4 Yıllık Elektrik İhracatı

Suriye'de 8 Aralık 2024 tarihinde Esad yönetiminin devrilmesiyle iki ülkenin ilişkileri de yeniden güçlenmeye başladı. Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkiler uzun yıllar gerilimli iken, Türkiye'nin Suriye'ye 2022'de 210 milyon kilovatsaat, 2023'te 578 milyon saat, 2024 senesinde ise 924 milyon kilovatsaat elektrik enerjisi ihraç etmesi dikkat çekti. Bu ihracatın bu yıl da devam edeceği belirtildi.

Elektrik Üretim A.Ş’nin bilanço ve netice hesaplarının ele alındığı toplantıda ana muhalefet partisi CHP'nin milletvekilleri bu ihracata tepki gösterdi. Vekiller, "Hatay’da, Şanlıurfa’da elektrikler sürekli kesiliyor, orası bu haldeyken Suriye’ye neden elektrik ihraç ediyoruz?" diye sordu.

EÜAŞ'DEN YANIT GELDİ

CHP Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Mehmet Tahtasız da Suriye'ye ne kadar zamandır elektrik ihraç edildiğini, bundan ne kadar gelir elde edildiğini ve ihracat yapılan başka ülke olup olmadığını sordu. Vekil Mehmet Tahtasız'ın sorularına EÜAŞ Genel Müdürü Zafer Benli'den de yanıt geldi.

Benli, Akit Enerji, İletim ve Dağıtım, STE İletim ve Zeytin Dalı İletim isimli 3 şirketin ihracat yaptığını belirterek Suriye’ye 2022'de 210 milyon kilovatsaat, 2023'te 578 milyon kilovatsaat, 2024'te 924 milyon kilovatsaat elektrik enerjisi ihraç edildiğini açıkladı. Zafer Benli; 2022, 2023, 2024 ve 2025 yılları için alınan Cumhurbaşkanı kararı ile beraber yapılan ihracatın Türkiye'nin enerji arz güvenliğine negatif bir etkisi olmadığını anlattı.