CHP'den Bakan Işıkhan'a 'Asgari Ücret' Tepkisi

Türkiye'de son yıllarda derinleşen ekonomik krizle birlikte yoksulluk artarken, vatandaşın alım gücü hızla düşüyor. Temel gıda, barınma ve ulaşım gibi zaruri ihtiyaçlara gelen zamlar, özellikle sabit gelirli ve dar gelirli kesimi ağır şekilde etkiliyor. Asgari ücrete yılbaşında gelen zam da enflasyon karşısında eridi.

Asgari ücrette ara zam beklentisi milyonlarca çalışanın gündeminde yerini korurken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın "Konuşmak için çok erken" sözleri, muhalefetin sert tepkisini çekti.

'GEÇ KALDINIZ'

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Emek Büroları Koordinatörü Gamze Taşcıer, Bakan Işıkhan'a sert sözlerle yüklendi. Taşcıer, "Ne erkeni Sayın Bakan, geç kaldınız geç. Anlaşılan o ki 30 Şubat'ı bekliyorsunuz" dedi.

Taşcıer, 2025 başında belirlenen 22.104 TL'lik asgari ücretin, yılın daha ilk dört ayında eridiğini ve şu an açlık sınırının bile altında kaldığını vurguladı. "Alım gücü buharlaştı" diyen Taşcıer, emekli maaşlarının ise daha vahim bir tabloya işaret ettiğini söyledi.

CHP'li vekil, emekli aylıklarının açlık sınırının yüzde 48 altında kaldığını ifade ederek, "Sokaktaki dilenci, emekliye sadaka verir duruma geldi" dedi. İktidarın emeklileri görmezden geldiğini savunan Taşcıer, tabloyu "ekonomik utanç" olarak tanımladı.

Taşcıer, Bakan Işıkhan'a seslenerek, "Bakanlığınızın görevi, insanları açlıkta eşitlemek olmamalı" sözleriyle iktidarın sosyal politikalarını eleştirdi.