Mevduatta Aylar Sonra Bir İlk! 2 Milyon TL'nin 32 Günlük Getirisi Uçtu

Mayıs ayının ortalarına yaklaşılırken, bankaların sunduğu güncel vadeli mevduat faiz oranları ve bu oranlar üzerinden 32 günlük vade sonunda elde edilecek kazançlar araştırılıyor.

Mevduatta Aylar Sonra Bir İlk! 2 Milyon TL'nin 32 Günlük Getirisi Uçtu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın önümüzdeki süreçte gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde piyasada faiz oranlarında değişim beklenmemesi, vadeli mevduat faizlerinde de büyük oynamalar olmayacağı anlamına geliyor.

Mevduatta Aylar Sonra Bir İlk! 2 Milyon TL'nin 32 Günlük Getirisi Uçtu - Resim : 1

Kurban Bayramı öncesinde birikimlerini değerlendirmek isteyen vatandaşlar, vadeli mevduat hesabı aracılığıyla 32 günlük kısa vadede ne kadar gelir elde edebileceklerini araştırıyor. 14 Mayıs itibarıyla açıklanan faiz oranlarına bakıldığında, bazı bankaların vadeli mevduat hesapları için sunduğu faiz oranları yüzde 52 seviyelerine kadar ulaşıyor.

Mevduatta Aylar Sonra Bir İlk! 2 Milyon TL'nin 32 Günlük Getirisi Uçtu - Resim : 2

77 BİN 500 TL MAAŞA BAĞLIYOR

Bu yüksek oranlar üzerinden yapılan örnek hesaplamalar, 2 milyon TL’si olan bir yatırımcının 32 günlük vadede yaklaşık 77.501 TL net kazanç sağlayabileceğini ortaya koyuyor. Bankaların kendi web siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden paylaştıkları bilgiler doğrultusunda oluşturulan bu hesaplamalar, yatırımcılar açısından önemli bir yol gösterici niteliği taşıyor.

Mevduatta Aylar Sonra Bir İlk! 2 Milyon TL'nin 32 Günlük Getirisi Uçtu - Resim : 3

Ayrıca, bankaların Kurban Bayramı öncesi yeni faiz kampanyaları başlatıp başlatmayacağı da merakla takip ediliyor. Faiz oranları bankadan bankaya değişiklik gösterirken, bazı özel bankaların rekabeti artırmak adına daha cazip oranlar sunabileceği düşünülüyor.

Emekli Maaşı, Promosyon, Evde Bakım Aylığı, Dul ve Yetim Maaşı... Bütün Ödemeler Sil Baştan! Yeni Gelir Tablosu Ortaya ÇıktıEmekli Maaşı, Promosyon, Evde Bakım Aylığı, Dul ve Yetim Maaşı... Bütün Ödemeler Sil Baştan! Yeni Gelir Tablosu Ortaya ÇıktıEkonomi

Altın, Konut Fiyatlarını ve Otomobili Vurdu! Piyasalarda Dengeler Alt Üst OlduAltın, Konut Fiyatlarını ve Otomobili Vurdu! Piyasalarda Dengeler Alt Üst OlduEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Mevduat faizi Mevduat Hesabı Banka Faiz Faiz Kararı
Bakan Göktaş Duyurdu! Evde Bakım Parası Hesaplara Yatırıldı Bakan Göktaş Duyurdu! Evde Bakım Parası Hesaplara Yatırıldı
BUĞDAY-ARPA ALIM FİYATLARI 2025: TMO Ekmeklik, Makarnalık Buğday ve Arpa Fiyatı ne Kadar, Kaç TL? BUĞDAY-ARPA ALIM FİYATLARI 2025: TMO Ekmeklik, Makarnalık Buğday ve Arpa Fiyatı ne Kadar, Kaç TL?
Ehliyet Yenileme İçin Son Tarih Ne Zaman? Ehliyet Yenilemede Gerekli Belgeler Neler Ehliyet Yenileme İçin Son Tarih Ne Zaman? Ehliyet Yenilemede Gerekli Belgeler Neler
Önce Selçuk Bayraktar Şimdi de Güler Sabancı... Uyarı Üstüne Uyarı Geldi, Çok Dikkatli Olun Önce Selçuk Bayraktar Şimdi de Güler Sabancı... Uyarı Üstüne Uyarı Geldi, Çok Dikkatli Olun
ÇOK OKUNANLAR
Sahnede Hayatını Kaybetmişti: Metin Arolat'ın Otopsi Raporu Ortaya Çıktı Metin Arolat'ın Otopsi Raporu Ortaya Çıktı
Altın, Konut Fiyatlarını ve Otomobili Vurdu! Piyasalarda Dengeler Alt Üst Oldu Altın, Konut Fiyatlarını ve Otomobili Vurdu! Piyasalarda Dengeler Alt Üst Oldu
Trafikte Yeni Dönem: Bunu Yapan Yandı! Cezalar Katlanıyor, Ehliyete El Konuluyor Trafikte Yeni Dönem: Bunu Yapan Yandı! Cezalar Katlanıyor, Ehliyete El Konuluyor
Tüm Kurumlara Yazı Gitti: O Parayı Alan Herkes Yandı! Hepsi Faiziyle Geri Ödenecek! Ödemeyene Haciz Yolda Tüm Kurumlara Yazı Gitti: O Parayı Alan Herkes Yandı! Hepsi Faiziyle Geri Ödenecek
Emekli Maaşı, Promosyon, Evde Bakım Aylığı, Dul ve Yetim Maaşı... Bütün Ödemeler Sil Baştan! Yeni Gelir Tablosu Ortaya Çıktı Emekli Maaşı, Promosyon, Evde Bakım Aylığı, Dul ve Yetim Maaşı... Bütün Ödemeler Sil Baştan!