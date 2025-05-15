Mevduatta Aylar Sonra Bir İlk! 2 Milyon TL'nin 32 Günlük Getirisi Uçtu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın önümüzdeki süreçte gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde piyasada faiz oranlarında değişim beklenmemesi, vadeli mevduat faizlerinde de büyük oynamalar olmayacağı anlamına geliyor.

Kurban Bayramı öncesinde birikimlerini değerlendirmek isteyen vatandaşlar, vadeli mevduat hesabı aracılığıyla 32 günlük kısa vadede ne kadar gelir elde edebileceklerini araştırıyor. 14 Mayıs itibarıyla açıklanan faiz oranlarına bakıldığında, bazı bankaların vadeli mevduat hesapları için sunduğu faiz oranları yüzde 52 seviyelerine kadar ulaşıyor.

77 BİN 500 TL MAAŞA BAĞLIYOR

Bu yüksek oranlar üzerinden yapılan örnek hesaplamalar, 2 milyon TL’si olan bir yatırımcının 32 günlük vadede yaklaşık 77.501 TL net kazanç sağlayabileceğini ortaya koyuyor. Bankaların kendi web siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden paylaştıkları bilgiler doğrultusunda oluşturulan bu hesaplamalar, yatırımcılar açısından önemli bir yol gösterici niteliği taşıyor.

Ayrıca, bankaların Kurban Bayramı öncesi yeni faiz kampanyaları başlatıp başlatmayacağı da merakla takip ediliyor. Faiz oranları bankadan bankaya değişiklik gösterirken, bazı özel bankaların rekabeti artırmak adına daha cazip oranlar sunabileceği düşünülüyor.

Kaynak: Haber Merkezi