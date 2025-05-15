BUĞDAY-ARPA ALIM FİYATLARI 2025: TMO Ekmeklik, Makarnalık Buğday ve Arpa Fiyatı ne Kadar, Kaç TL?

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2025 yılı için merakla beklenen hububat alım fiyatlarını duyurdu. Üretici ve çiftçilerin yakından takip ettiği bu fiyatlar, buğday, arpa, çavdar ve yulaf gibi temel ürünlerin pazarlama süreci açısından büyük önem taşıyor. 2025 yılı itibarıyla geçerli olacak yeni hububat fiyatları, geçen yıla kıyasla önemli oranda arttı. İşte TMO verilerine göre 2025 buğday ve arpa alım fiyatları...

2025 TMO BUĞDAY VE ARPA ALIM FİYATLARI

Yerli makarnalık buğday ton başına 12.550 TL ile 12.760 TL arasında değişen fiyatlarla alım görecek.

Düşük vasıflı makarnalık buğday fiyatı ise 11.580 TL olarak belirlendi.

Ekmeklik buğday fiyatları da ürünün kalitesine göre çeşitleniyor. Beyaz ve kırmızı ekmeklik buğdayın ton fiyatı 11.620 TL ile 11.840 TL arasında olacak.

Düşük vasıflı ekmeklik buğday ise 10.610 TL’den satışa sunulacak.

İthal ekmeklik buğday fiyatı da 11.520 TL olarak açıklandı.

ARPA VE YULAF FİYATLARI DA DEĞİŞTİ

Yerli arpa fiyatı, 2025 yılı için 9.290 TL/ton olarak belirlenirken,

Yozgat Sorgun yerli arpası ise 9.110 TL/ton fiyattan satışa sunulacak.

Yulaf fiyatı ise 7.000 TL/ton olarak ilan edildi.

Kaynak: Haber Merkezi