Asgari Ücret Açlık Sınırının Altında Kaldı! Temmuz'da Ara Zam Umudu: Milyonlar Bekliyor...
2025 Ocak ayında yapılan asgari ücret zammı, enflasyon karşısında resmen buharlaştı. Açlık sınırının altında kalan asgari ücret için zam tartışmaları başladı. Temmuz ayında asgari ücrete ara zam gelecek mi? Milyonların ara zam beklentisi sürüyor...
Kaynak: Haber Merkezi
Milyonlarca asgari ücretli çalışan gözünü temmuz ayına çevirdi. Temmuz ayında 6 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla ara zam ihtimalleri gündemde yerini aldı. Yeni yılda yapılan asgari ücret zammı enflasyon karşısında erirken, asgari ücret açlık sınırının altında kaldı. Peki, ara zam gelecek mi? İşte tüm detaylar...
GEÇİM ZORLUĞU GİDEREK ARTIYOR
Asgari ücretli çalışan milyonlarca vatandaşın gündeminde ara zam tartışması yer aldı. 2025 Ocak ayında asgari ücrete yapılan zam sonrası 22 bin 104 TL'ye yükselmişti. Henüz 4 ay kadar bir süre geçmesine rağmen asgari ücret açlık sınırının altına düştü. Enflasyon karşısında eriyen asgari ücret tüketicileri de zora sokuyor. Yaşam maliyetlerindeki artış sonrasında asgari ücretin yaşam maliyetini karşılayamadığı görülüyor.
SENDİKALARDAN ARA ZAM TALEBİ
Temmuz ayında açlık sınırı altına düşen asgari ücret için işçi sendikaları yeni bir düzenleme yapılması gerektiği vurgulanıyor. İşçi sendikalarının taleplerine göre, yılın ilk 6 ayında gerçekleşen enflasyon oranının asgari ücrete yansıması isteniyor. Yılbaşından bugüne kadar asgari ücretteki erimeye dikkat çekerek işçi sendikaları hükümete seslendi.
AÇLIK SINIRI ASGARİ ÜCRETİ GEÇTİ
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, dört kişilik bir ailenin gıda harcamaları 23 bin 615 TL'ye yükseldi. Bekar bir bireyin yaşam maliyeti ise 30 bin TL'nin üzerine çıktı. Mevcut asgari ücret ise 22 bin 104 TL seviyelerindeyken, temel yaşam standartlarından uzaklaştığı görüldü.
UMUTLAR TEMMUZ AYINA KALDI
Asgari ücrette ara zam tartışmaları konusu tekrardan alevlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışanların yaşam standartlarının korunması adına gösterilen hassasiyetten bahsetse de, ara zam için henüz bir vaat verilmedi. 2022 ve 2023 yıllarında yapılan ara zamlar değerlendirildiğinde 2025 yılında da bir ara zam ihtimali gündemde yer almaya devam ediyor. Yılın ilk 4 ayında enflasyon yüzde 12,76 seviyelerine ulaşırken, temmuz ayında ara zam beklentileri de güçleniyor. 3 Temmuz tarihinde 6 aylık enflasyon belirlenmiş olacak. Enflasyon oranına göre asgari ücretle ilgili adım atılıp atılmayacağı da netlik kazanacak.