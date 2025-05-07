Asgari Ücret Açlık Sınırının Altında Kaldı! Temmuz'da Ara Zam Umudu: Milyonlar Bekliyor...

UMUTLAR TEMMUZ AYINA KALDI

Asgari ücrette ara zam tartışmaları konusu tekrardan alevlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışanların yaşam standartlarının korunması adına gösterilen hassasiyetten bahsetse de, ara zam için henüz bir vaat verilmedi. 2022 ve 2023 yıllarında yapılan ara zamlar değerlendirildiğinde 2025 yılında da bir ara zam ihtimali gündemde yer almaya devam ediyor. Yılın ilk 4 ayında enflasyon yüzde 12,76 seviyelerine ulaşırken, temmuz ayında ara zam beklentileri de güçleniyor. 3 Temmuz tarihinde 6 aylık enflasyon belirlenmiş olacak. Enflasyon oranına göre asgari ücretle ilgili adım atılıp atılmayacağı da netlik kazanacak.