Emlak Vergisi Ödemeleri Ne Zaman Olacak? Emlak Vergisi Ne Kadar, Nereden Ödenir? İşte 2025 Örnek Hesaplama Tablosu

ÖRNEK HESAPLAMA İLE VERGİ TUTARI

Örnek bir hesaplama üzerinden 2025 yılı vergi tutarı şöyle belirleniyor. 2024 yılında değeri 700.000 TL olan bir konut için yeniden değerleme oranının yarısı olan yüzde 21,965’lik artış uygulanarak yeni değer 853.755 TL’ye ulaşıyor. Bu tutar üzerinden büyükşehirlerdeki meskenler için binde 2 oranında vergi hesaplanıyor.