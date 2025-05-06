Emlak Vergisi Ödemeleri Ne Zaman Olacak? Emlak Vergisi Ne Kadar, Nereden Ödenir? İşte 2025 Örnek Hesaplama Tablosu
2025 yılı emlak vergisi ödeme dönemi başladı. Bina, arsa ve arazilere ilişkin vergi tutarları, metrekare birim değerleri esas alınarak belirlenirken, bu yıl hesaplamalara yüzde 21,965 oranında artış yansıtıldı. Yeniden değerleme oranının yarısı kadar artırılan emlak vergisi tutarları, milyonlarca mülk sahibini ilgilendiriyor. Konut, iş yeri ve arsa sahibi kişiler, emlak vergisinin birinci taksit ödeme süresi ve güncel tutarlarını öğrenmeye başladı.
Kaynak: Haber Merkezi
İlk taksit ödeme dönemi 1 Mart 2025’te başladı ve 31 Mayıs 2025 tarihine kadar devam edecek. Bu tarihe kadar ödeme yapan mükellefler vergi yükümlülüklerini yerine getirmiş olacak. İkinci taksit ödemeleri ise 1-30 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılabilecek.
EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİR?
Mülk sahipleri, emlak vergisi ödemelerini çeşitli kanallar üzerinden kolayca gerçekleştirebilecek. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesi, e-Devlet sistemi, bankaların mobil uygulamaları ve internet bankacılığı üzerinden ödeme işlemleri yapılabiliyor. Ayrıca, vergi dairelerine doğrudan başvurarak da emlak vergisi ödenebiliyor.
2025 YILI EMLAK VERGİSİ ORANLARI AÇIKLANDI
2025 yılında uygulanacak emlak vergisi oranları, büyükşehirlerde ve diğer illerde farklılık gösteriyor. Belirlenen oranlar şu şekilde:
Büyükşehirlerde:
Mesken: Binde 2
İş Yeri: Binde 4
Arsa: Binde 6
Arazi: Binde 2
Diğer illerde:
Mesken: Binde 1
İş Yeri: Binde 2
Arsa: Binde 3
Arazi: Binde 1
ÖRNEK HESAPLAMA İLE VERGİ TUTARI
Örnek bir hesaplama üzerinden 2025 yılı vergi tutarı şöyle belirleniyor. 2024 yılında değeri 700.000 TL olan bir konut için yeniden değerleme oranının yarısı olan yüzde 21,965’lik artış uygulanarak yeni değer 853.755 TL’ye ulaşıyor. Bu tutar üzerinden büyükşehirlerdeki meskenler için binde 2 oranında vergi hesaplanıyor.
Sonuç olarak, ödenecek emlak vergisi yaklaşık 1.706 TL olarak ortaya çıkıyor. Bu tutar, iki eşit taksitte ödenebilecek.