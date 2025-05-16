Konyalı Tekstil Devi Battı! İflas Dosyası Tam 13 Yıl Sonra Kapandı
Tekstil sektöründe yaşanan durgunluk, iflas haberlerini de beraberinde getirmeye devam ediyor. Talepteki daralma birçok firmayı zora sokarken, Konya’da yıllar önce iflas eden köklü bir tekstil şirketiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Kaynak: Merhaba Haber
Türkiye genelinde tekstil sektöründe yaşanan ekonomik sıkıntılar Konya'daki firmaları da etkiliyor. Özellikle 2020 sonrası artan iflas ve konkordato başvuruları, şehirde faaliyet gösteren birçok işletmeyi derinden sarsarken, daha önce iflas eden firmalarla ilgili hukuki süreçler de tamamlanma aşamasına geldi.
İFLASI 2012'DE AÇIKLANMIŞTI
Konya’nın tanınan tekstil şirketlerinden biri olan Bozdamlar Tekstil ve Konfeksiyon Tic. Ltd. Şti. hakkında 2012 yılında verilen iflas kararı, yıllar süren işlemlerin ardından resmen sonuçlandı. Konya 1. İcra Dairesi tarafından yapılan duyuruya göre, iflas süreci 13 yıl sonra tamamlandı.
Konya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 16 Şubat 2012 tarihli kararıyla iflasına hükmedilen şirketin kararı, 6 Kasım 2012 tarihinde kesinleşmişti. Aradan geçen süre boyunca devam eden tasfiye işlemleri ve diğer hukuki süreçler sonucunda, 29 Ocak 2025 tarihli mahkeme kararıyla iflasın resmen kapatıldığı açıklandı.
İCRA DAİRESİ RESMİ İLANLA DUYURDU
Konya 1. İcra Dairesi'nin dosya numarası 2020/3 İflas olan karar doğrultusunda, şirketin iflasının kapatıldığı bilgisi 25 Mart 2025 tarihinde kesinleşti. Kamuoyuna yapılan açıklama, İcra ve İflas Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde duyuruldu.
SEKTÖR UZMANLARINDAN İFLAS UYARISI
Uzmanlar, son dönemde art arda gelen iflas haberlerinin önümüzdeki dönemde de devam edebileceği uyarısında bulunuyor. Talep düşüşünün yanı sıra artan maliyetler, özellikle Anadolu şehirlerindeki küçük ve orta ölçekli tekstil işletmelerini risk altında bırakıyor.