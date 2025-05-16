Konyalı Tekstil Devi Battı! İflas Dosyası Tam 13 Yıl Sonra Kapandı

Türkiye genelinde tekstil sektöründe yaşanan ekonomik sıkıntılar Konya'daki firmaları da etkiliyor. Özellikle 2020 sonrası artan iflas ve konkordato başvuruları, şehirde faaliyet gösteren birçok işletmeyi derinden sarsarken, daha önce iflas eden firmalarla ilgili hukuki süreçler de tamamlanma aşamasına geldi.