İstanbul'da 4 Kişilik Bir Ailenin Yaşam Maliyeti 90 Bin Lirayı Aştı

İstanbul Planlama Ajansı (İPA), Nisan 2025 itibarıyla İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyetini 90 bin 32 TL olarak açıkladı. Bu rakam, bir önceki aya göre yüzde 2,9; geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 51,7 oranında artış anlamına geliyor. Verilere göre, İstanbul’da yaşam giderek daha pahalı hale gelirken özellikle temel ihtiyaç kalemlerinde ciddi artışlar yaşanıyor.

EN ÇOK EĞİTİME HARCANIYOR

İPA, harcama gruplarını eğitim, konut, kişisel bakım-temizlik ve sağlık, lokanta ve pastane, toplu ulaşım ve yakıt, gıda, giyim ve aksesuarlar, iletişim, elektronik ve kırtasiye olarak 9 başlıkta inceledi. Yıllık bazda en yüksek fiyat artışı yüzde 125 ile eğitim kaleminde görülürken, bunu yüzde 81,3 ile konut ve yüzde 51,2 ile kişisel bakım, temizlik ve sağlık harcamaları izledi. Aylık artışlarda ise yüzde 7,9 ile iletişim giderleri ilk sırada yer aldı.

Öte yandan konut harcamaları da aylık bazda yüzde 7,6 artış göstererek ikinci sıraya yerleşti. Giyim ve aksesuar harcamalarında yüzde 2,6, toplu ulaşım ve yakıt kategorisinde ise yüzde 1,9 oranında düşüş yaşansa da bu iki kalemde yıllık bazda sırasıyla yüzde 19,3 ve yüzde 41,7 oranında artış kaydedildi. Veriler, artan maliyetlerin hem kısa vadeli hem de uzun vadeli yaşam giderlerini önemli ölçüde etkilediğini ortaya koydu.

Kaynak: Haber Merkezi