Konut Satışları Patladı, Fiyatlar Alev Aldı! Ev Almak İsteyenler Diken Üstünde! Piyasa Kaynıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı nisan ayına ilişkin konut satış verilerini paylaştı. Açıklanan istatistiklere göre, Türkiye genelinde konut satışları nisan ayında adeta patlama yaparak, geçen yılın aynı ayına göre %56,6 artışla 118 bin 359’a ulaştı. Yılın en yüksek aylık satışı gerçekleşirken, en fazla satışın yapıldığı il yine İstanbul oldu.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR İLK SIRADA

Nisan ayında en çok konut satışı yapılan il 18 bin 645 konutla İstanbul oldu. Onu 10 bin 889 satışla Ankara ve 7 bin 14 satışla İzmir takip etti. En az konut satışı ise Ardahan’da (37), Tunceli’de (75) ve Bayburt’ta (88) gerçekleşti.