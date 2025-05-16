Konut Satışları Patladı, Fiyatlar Alev Aldı! Ev Almak İsteyenler Diken Üstünde! Piyasa Kaynıyor
TÜİK verilerine göre nisan ayında konut satışları rekor seviyeye ulaştı. Artan talep ve azalan arzla birlikte fiyatlar alev aldı, ev almak isteyenler alarm durumuna geçti. Uzmanlar, yeni zamların kaçınılmaz olduğunu belirtti.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı nisan ayına ilişkin konut satış verilerini paylaştı. Açıklanan istatistiklere göre, Türkiye genelinde konut satışları nisan ayında adeta patlama yaparak, geçen yılın aynı ayına göre %56,6 artışla 118 bin 359’a ulaştı. Yılın en yüksek aylık satışı gerçekleşirken, en fazla satışın yapıldığı il yine İstanbul oldu.
İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR İLK SIRADA
Nisan ayında en çok konut satışı yapılan il 18 bin 645 konutla İstanbul oldu. Onu 10 bin 889 satışla Ankara ve 7 bin 14 satışla İzmir takip etti. En az konut satışı ise Ardahan’da (37), Tunceli’de (75) ve Bayburt’ta (88) gerçekleşti.
YILIN İLK 4 AYINDA YÜZDE 28'LİK SIÇRAMA
Ocak-Nisan döneminde ise Türkiye genelindeki toplam konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre %27,9 artarak 454 bin 145 oldu. Bu rakam, konut sektöründe hareketli bir yılın habercisi olarak değerlendiriliyor.
KREDİLİ SATIŞLARDA YÜZDE 147'LİK ARTIŞ
Konut kredisiyle yapılan satışlarda da ciddi bir yükseliş dikkat çekti. Nisan ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %147 artarak 17 bin 465’e çıktı. Toplam satışlar içerisindeki payı %14,8’e ulaştı. Ocak-Nisan döneminde gerçekleşen toplam ipotekli satışlar ise %99,4 artışla 69 bin 194 oldu. Bu satışların 4 bin 245’i nisan ayında, 16 bin 388’i ise yılın ilk dört ayında "ilk el" konut olarak kayıtlara geçti.
Nisan ayında ilk defa satılan konut sayısı %43,8 artışla 34 bin 633 olarak gerçekleşti. Toplam konut satışları içinde ilk el satışların payı %29,3 oldu. Ocak-Nisan verilerine bakıldığında, ilk el konut satışlarında yıllık bazda %19,7 artışla 134 bin 509 konut el değiştirdi.
İKİNCİ EL KONUT SATIŞLAR HIZ KESMEDİ
İkinci el konut satışları da hız kesmedi. Nisan ayında geçen yıla göre %62,6 artış gösteren ikinci el satışlar 83 bin 726'ya ulaştı. Bu kategorideki satışların toplam içindeki payı %70,7 oldu. İlk dört aylık dönemde ise ikinci el satışlar %31,6 artarak 319 bin 636 olarak kaydedildi.
YABANCILAR 1.400 KONUT ALDI
Yabancıya konut satışında da artış görüldü. Nisan ayında yabancı uyruklulara 1.440 konut satıldı. Bu rakam geçen yılın aynı ayına göre %13,2’lik artışa işaret ediyor. Toplam satış içindeki yabancı oranı %1,2 olarak gerçekleşti. Yılın ilk dört ayında ise yabancılara satış geçen yıla kıyasla %13,5 azalarak 6 bin 18 oldu.
EN ÇOK KONUTU RUSLAR ALDI
Ülke bazında yabancıya satışta zirvede Rusya Federasyonu yer aldı. Nisan ayında Rus vatandaşları Türkiye’den 276 konut satın aldı. Onları 128 konutla İranlılar ve 120 konutla Ukraynalılar izledi.