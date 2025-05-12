Rekor Zam Kapıda, Uzmanı Açıkladı: Mutfağa Girmek Artık Yürek İster

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Paslanmaz çelik sektöründe başlatılan anti damping soruşturması, Türkiye’de mutfak eşyalarından otomotiv sektörüne kadar geniş bir alanda fiyat artışlarını beraberinde getirebilir. Çin ve Endonezya menşeli ürünler için yürütülen incelemelerin sonuçlanmasıyla iç piyasada maliyet artışları ve ihracat gücünde zayıflama bekleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Paslanmaz Sanayici ve İş İnsanları Derneği (PASİD) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Küçükemre, sürece ilişkin yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanlığı’nın yerinde denetim aşamasına geçtiğini belirtti. Çin ve Endonezya’dan gelen ürünlerle ilgili verilerin toplandığını kaydeden Arslan Küçükemre, nihai kararın bakanlık performansına bağlı olarak ağustos veya eylül ayında açıklanabileceğini dile getirdi.
MALİYETLER VE İHRACATTA CİDDİ DARALMA BEKLENİYOR
Olası vergilerin devreye girmesi halinde hem üretim maliyetlerinin artacağını hem de ihracatın olumsuz etkileneceğini ifade eden Arslan Küçükemre, “Fiyatlar kaçınılmaz olarak yükselecek. Bu da hem iç piyasada hem de ihracatta zorluklara neden olacak. Üretimde daralma ve istihdamda kayıplar yaşanabilir” değerlendirmesinde bulundu.
TÜRKİYE’NİN PASLANMAZ ÇELİKTE ÜRETİM TESİSİ BULUNMUYOR
Türkiye, paslanmaz çelik ihtiyacını yıllık yaklaşık 2 milyar dolarlık ithalatla karşılıyor. Ülkede ergitme formunda üretim tesisinin bulunmadığını hatırlatan Arslan Küçükemre, entegre üretim yatırımı için gerekli altyapının hazır olduğuna dikkat çekti. Türkiye’nin Avrupa’ya yönelik 2 milyon tonluk ihracat potansiyelinin ortasında bulunduğunu belirten Arslan Küçükemre, böyle bir yatırımın iç talebi karşılayıp ihracatı da artıracağını söyledi.
GÜMRÜK VERGİSİNDE SERT ARTIŞ
Soruşturmanın yanı sıra son dönemde sektörü etkileyen önemli bir diğer gelişme de gümrük vergilerindeki artış oldu. Yüzde 8 seviyesindeki verginin yüzde 12’ye çıkarıldığını açıklayan Arslan Küçükemre, bu adımın sektördeki firmaların rekabet gücünü azalttığını, maliyetleri yukarı çektiğini ve dış pazarda dezavantaj oluşturduğunu ifade etti.
ÇİNLİ YATIRIMCI YALOVA’DA TESİS KURUYOR
2024 yılının ilk yarısında fiyat dengesi sağlanmış olsa da yılın ikinci yarısında fiyatlardaki gerileme, firmaların kârlılığını olumsuz etkiledi. Arslan Küçükemre, sektörde üretim kapasitesini artıracak yatırımlara da dikkat çekerek Çin merkezli Yongjin Technology Group’un Yalova’da 257 milyon dolarlık yatırımla yeni bir tesis kuracağını belirtti. Bu yatırımın sektör açısından önemli fırsatlar sunduğunu vurguladı.