Rekor Zam Kapıda, Uzmanı Açıkladı: Mutfağa Girmek Artık Yürek İster

MALİYETLER VE İHRACATTA CİDDİ DARALMA BEKLENİYOR

Olası vergilerin devreye girmesi halinde hem üretim maliyetlerinin artacağını hem de ihracatın olumsuz etkileneceğini ifade eden Arslan Küçükemre, “Fiyatlar kaçınılmaz olarak yükselecek. Bu da hem iç piyasada hem de ihracatta zorluklara neden olacak. Üretimde daralma ve istihdamda kayıplar yaşanabilir” değerlendirmesinde bulundu.