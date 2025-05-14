McDonald's Şubesinden Tartışmalı Karar: Yaş Sınırlaması Getirildi! Gençlerin Girmesi Yasaklandı
ABD'nin Virginia eyaletindeki bir McDonald's şubesi, artan genç şiddeti ve müşteri şikayetleri nedeniyle 21 yaş altı müşterilerin restoran içine girişini yasakladı. Yaş sınırı uygulaması, kimlik kontrolü ve kapı zili sistemiyle yürütülecek.
Kaynak: Haber Merkezi
ABD’nin Virginia eyaletinde bulunan bir McDonald’s şubesi, bölgede artan genç şiddeti ve müşteri şikayetleri nedeniyle dikkat çeken bir uygulamaya geçti. Franconia semtindeki şube, artık 21 yaşından küçük müşterileri restoranın iç kısmına kabul etmeyecek.
Yeni kurala göre, restoranın iç mekanına yalnızca 21 yaş ve üzeri müşteriler alınacak. Ancak bu müşteriler de doğrudan içeri giremeyecek. Kapıda bulunan zile basarak görevli çalışan tarafından içeri davet edilmeleri gerekecek. Uygulama yalnızca hafta içi günlerinde, yani pazartesiden cumaya geçerli olacak.
EN FAZLA 4 ÇOCUKLA İÇERİYE GİREBİLECEKLER
Kurallar tamamen katı değil. Ebeveynlerin yanlarında en fazla dört çocukla gelmeleri şartıyla iç mekanda yemek yemelerine izin verilecek. Bu istisna, ailelerin topluca restoran hizmetinden faydalanmasını engellememek amacıyla getirildi.
GENÇ MÜŞTERİLER NEDENİYLE ŞİKAYET YAĞDI
Uygulamanın hayata geçirilmesinde en büyük etken ise genç müşterilerden kaynaklanan sorunlar oldu. Yerel basına konuşan bazı müşteriler, gençlerin restoran içerisinde sigara içtiğini, küfürlü konuştuğunu ve çevreye karşı saygısız davranışlar sergilediğini belirtti.
McDonald's yönetiminden henüz resmi bir açıklama gelmezken, uygulamanın farklı eyaletlere yayılıp yayılmayacağı merak konusu oldu.