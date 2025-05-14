McDonald's Şubesinden Tartışmalı Karar: Yaş Sınırlaması Getirildi! Gençlerin Girmesi Yasaklandı

ABD’nin Virginia eyaletinde bulunan bir McDonald’s şubesi, bölgede artan genç şiddeti ve müşteri şikayetleri nedeniyle dikkat çeken bir uygulamaya geçti. Franconia semtindeki şube, artık 21 yaşından küçük müşterileri restoranın iç kısmına kabul etmeyecek.

Yeni kurala göre, restoranın iç mekanına yalnızca 21 yaş ve üzeri müşteriler alınacak. Ancak bu müşteriler de doğrudan içeri giremeyecek. Kapıda bulunan zile basarak görevli çalışan tarafından içeri davet edilmeleri gerekecek. Uygulama yalnızca hafta içi günlerinde, yani pazartesiden cumaya geçerli olacak.