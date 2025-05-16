Gece Başladı, Sabah Şiddetlendi! İsrail Yine Saldırdı: 100'den Fazla Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze’nin kuzeyindeki Beyt Lahiya, Cibaliya, Tel ez-Zater ve Tel es-Sultan bölgelerine düzenlediği saldırılarda 100’den fazla Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Ambulansın da hedef alındığı saldırılar nedeniyle Filistinliler bölgeden kaçmak zorunda kaldı.

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Gece Başladı, Sabah Şiddetlendi! İsrail Yine Saldırdı: 100'den Fazla Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin kuzeyine gece yarısı başlattığı ve sabah saatlerinde şiddetlenen saldırılarla 100’den fazla Filistinlinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Gazze’deki sağlık kaynaklarına göre, hayatını kaybedenlerin cenazeleri bölgenin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi’ne getirildi.

Saldırılar, Beyt Lahiya, Cibaliya, Tel ez-Zater ve Tel es-Sultan bölgelerini hedef aldı. Gazze’de toplam 11 evin vurulduğu saldırılarda, Beyt Lahiya’da aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 10 yerinden edilmiş Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Cibaliya’nın doğusundaki Zamu Caddesi’nde bir ambulans, İsrail savaş uçakları tarafından hedef alındı.

Saldırılar sonucunda çok sayıda kişinin yaralandığı, ancak yaralı sayısının henüz tam olarak belirlenemediği ifade edildi. Yoğun bombardıman nedeniyle Filistinliler, can güvenliklerini sağlamak için başka bölgelere kaçmak zorunda kaldı.

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Kaynak: AA

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