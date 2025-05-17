Gaziantep'te Fabrikada Patlama! Yaralılar Var

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde bulunan 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde, Behram Halı fabrikasında korkutucu bir olay yaşandı. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle fabrikadaki buhar kazanında patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle fabrikanın bazı duvarları çökerken, çevredeki araçlarda da maddi hasar oluştu.

Olayda 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 sağlık ekibi, itfaiye ve polis sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hızla hastanelere kaldırıldı. Yetkililer, patlamanın nedenini belirlemek için detaylı bir inceleme başlattı.

Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Behram Halı fabrikasında yaşanan bu olay, iş güvenliği konusunu bir kez daha gündeme getirdi. Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Gaziantep Valiliği patlamaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

"İlimiz 2. Organize Sanayi Bölgesinde bir işyerinde patlama meydana gelmesi üzerine itfaiye ve güvenlik ekiplerimiz kısa sürede olay yerine intikal etmiştir. Yapılan incelemede ilk belirlemelere göre iş yerine ait doğal gaz buhar kazanının patlaması sonucu iş yeri duvarlarının yıkıldığı anlaşılmıştır. İş yerinde çalışan yaralı 5 işçi çeşitli hastanelere sevk edilmiştir. Bina duvarının yıkılması sonucu duvar önünde bulunan 5 araçta maddi zarar oluşmuştur. Söz konusu alanda çevre güvenliği alınmış ve ekiplerimiz tarafından konu ile ilgili tahkikat başlatılmıştır."

Kaynak: DHA