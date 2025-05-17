Korkunç Cinayeti Müge Anlı'da İtiraf Etmişti: Cezası Belli Oldu

Adana’da 2023 yılının aralık ayında kaybolduktan sonra cansız bedeni bir dere kenarında bulunan 34 yaşındaki Mustafa Hakkulu’nun öldürülmesiyle ilgili davada karar çıktı. Müge Anlı’nın televizyon programında cinayeti itiraf eden 28 yaşındaki İsa Dumlu, “pişmanım” diyerek yaptığı itiraf nedeniyle 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Dumlu’nun suçu yüklediği 26 yaşındaki Yüksel Menderes Ürün ise müebbet hapse mahkûm edildi.

ENSESİNDEN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Kozan ilçesi Mansurlu yolunda 13 Aralık 2023’te terk edilmiş halde bulunan araç, Hakkulu’nun kaybolmasıyla ilgili ilk ipucuydu. On bir gün sonra Postkabasakal Mahallesi'nde bir dere içinde vatandaşlar tarafından cesedi bulunan Hakkulu’nun ensesinden vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

CANLI YAYINDA İTİRAF ETTİ

Cinayet bürosu ekipleri soruşturmayı sürdürürken, 3 çocuk babası İsa Dumlu televizyon canlı yayınında Mustafa Hakkulu'yu karısı hakkında ileri geri konuştuğu gerekçesiyle öldürdüğünü itiraf etti. İstanbul’da gözaltına alınan Dumlu, emniyetteki ifadesinde beyan değiştirerek, Hakkulu’yu arkadaşı Yüksel Menderes Ürün’ün öldürdüğünü iddia etti. Bu ifade sonrası Ürün de gözaltına alındı.

Mustafa Hakkulu'yu olaydan 2-3 ay önce tanıdığını ve kendisinden 5 bin lira karşılığı av tüfeği aldığını belirten Dumlu, "Nüfus müdürlüğünden eve dönerken Yüksel telefonla beni arayıp ‘emaneti al getir' dedi. Emanetten kastının Mustafa'dan aldığım tüfek olduğunu anladım. Evden tüfeği alıp işyerime gittim. Yüksel gelip tüfeği aldı. Neden istediğini sorduğumda, ‘Mustafa abiyi öldüreceğim borcum çok' dedi. Daha sonra, ‘Mustafa'yı ara buraya getir' dedi. Mustafa'yı defalarca aradım, bakmadı. Yüksel de aradı, ‘İsa'nın eşi ile arası bozuk canı sıkkın ben yanına gidemiyorum. Mansurlu kavşağındaymış, sen ilgilenir misin?' dedi. Telefonu kapattıktan sonra Yüksel'i Deliçay mevkiindeki portakal bahçesi kenarına bıraktım. Tenha olduğu için Mustafa'yı burada öldürecek diye düşündüm" dedi.

CİNAYETİ ANINI ANLATTI

Bir süre sonra Mustafa Hakkulu'nun aracıyla yanına geldiğini ifade eden Dumlu, cinayet anını şöyle anlattı:

"Mustafa aracımın sağ ön koltuğuna oturdu. Biraz alkol alıp gezdik. Daha sonra Yüksel arayarak, ‘Beni Mansurlu kavşağından al' dedi. Yüksel'i araca aldım sonra evden para alacağını söyleyince evine gittik. Ben lavaboya gittim, o ara Yüksel'in elinde tabanca gördüm. Mustafa'yı öldürme planı içinde olduğu için şaşırmadım. Yüksel aracın arka sağ koltuğuna oturdu. Ön sağ koltukta da Mustafa oturuyordu. Deliçay mevkiine geldiğimizde bir anda silah sesi geldi. Aracın ön camı patladı, Mustafa kanlar içindeydi. Hava kararınca Mustafa'nın cesedini Postkabasakal mevkiinde dereye attık."

'85 MİLYONUN HUZURUNDA SUÇU KABUL ETTİ'

Sanıklardan Dumlu son savunmasında “Tüm detayları anlattım. Hakkulu ailesinden özür diliyorum. Takdir önce Allah’ın, sonra sizin” diyerek beraatini istedi. Yüksel Menderes Ürün ise cinayetle bir ilgisi olmadığını savunarak, Dumlu’nun canlı yayındaki itirafına işaret ederek, "İsa 85 milyonun huzurunda suçu kabul etmiştir. Eşi de ağlayarak İsa'yı onaylamıştır. Bunların dikkate alınarak benim suçumun olmadığı kanaatine varılacağından şüphem yoktur. Mahkemenin vicdanına sığınıyorum." dedi.

PİŞMANLIKTAN YARARLANDI

Kozan Ağır Ceza Mahkemesi, Dumlu’nun ‘kasten öldürme’ suçunu işlediğine hükmetti, pişmanlık gösterdiği ve itirafta bulunduğu gerekçesiyle cezasını 25 yıla indirdi. Ürün ise müebbet hapse mahkûm edildi ve hakkında herhangi bir indirim uygulanmadı.

Kararın ardından açıklama yapan Mustafa Hakkulu’nun ailesinin avukatı Ali Şadi Toklu, “Sanıkların cinayeti birlikte tasarlayarak işlediklerine inanıyoruz. Dosyada bunu gösteren çok sayıda delil var. İtiraz hakkımızı kullanarak istinafa başvuracağız, hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA