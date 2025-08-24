CHP'li Zeynel Emre 'Her Yaz Aynı Senaryo' Diyerek Uyardı: Orman Yanıyor, Rant Büyüyor!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye orman yangınlarıyla kasıp kavruluyor. Birçok ilimizden yangın alarmları gelmeye devam ederken CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. YouTube üzerinden 'Türkiye'nin Önemli Meseleleri' başlığıyla yeni video yayımlayan Emre, "Her yaz aynı senaryo. Orman yanıyor, rant büyüyor" diyerek önemli açıklamalarda bulundu.

'TOPLAMDA 612 YANGIN ÇIKTI, 8 BÜYÜK YANGINDA 80 BİN HEKTARDAN FAZLA ORMAN YOK OLDU'

Haziran ayında İzmir, Manisa, Sakarya ve Adana’da toplam 612 yangın çıktığını, 8 büyük yangında 80 bin hektardan fazla ormanın yok olduğunu belirten Emre, sadece İzmir’in 26 bin hektarını kaybettiğini vurguladı.

Emre, "Yangınlarda halk hortumla, bidonla, kazmayla mücadele ederken iktidar aşırı sıcakları ve iklim krizini gerekçe göstererek sorumluluktan kaçıyor." dedi.

'YANAN ALANLAR OTELE, VİLLAYA DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR'

Anayasa’nın 169. maddesinin açık olduğunu, yanan ormanların yeniden ormanlaştırılması ve başka amaçla kullanılamayacağını hatırlatan CHP’li Emre, "Teoride yasak ama pratikte yangın sonrası alanlar turizm yatırımlarına açılıyor. Bodrum Güvercinlik’te, Trabzon Sürmene’de, Antalya’da ve Datça’da bunun örneklerini gördük." dedi.

Emre, geçmiş yıllardan örnekler vererek şunları hatırlattı:

• 2007’de Bodrum Güvercinlik’teki yangın sonrası alanlarda lüks oteller ve villalar yapıldı.

• 2013’te Antalya’daki yangın sonrası alanlar tesis alanına dönüştürüldü.

• 2017’de Trabzon Sürmene’de “ağaçlandırılacak” denilen alanlar imara açıldı.

• 2020’de 150 bin hektarlık alan yandı; aynı gün çıkan yasa ile bu alanların Turizm Bakanlığı’na tahsisi mümkün hale geldi.

• 2024’te İzmir Bayraklı’da yargı kararına rağmen orman alanları imara açıldı.

"Çanakkale’de ormanlarımız yanarken, bazı bölgelerde ‘ÇED gerekli değildir’ kararları veriliyor" diyen Emre, iktidarın ormanları “doğal miras” değil, “satılabilir kaynak” olarak gördüğünü söyledi.

'DÜNYADA ORMANLAR KORUNUYOR, BİZDE RANT İÇİN YOK EDİLİYOR'

Kanada, Avustralya ve İspanya’daki uygulamaları örnek gösteren Emre, bu ülkelerde dijital izleme sistemleri, uydu destekli erken uyarı, kontrollü yakma ve halkın aktif katılımıyla yangınlarla mücadele edildiğini anlattı.

Türkiye’de ise “hangi uçağın kime ait olduğu tartışmalarının yapıldığını” söyleyen Emre, “Bizde yangınlar izleniyor, dünyada ise bilimle önleniyor” dedi.

Emre, yangınla ilgili çözüm önerilerini sıraladı

Emre, orman yangınlarıyla mücadelenin siyasi değil bilimsel ve kurumsal bir mesele olduğunu vurgulayarak şu önerileri sıraladı:

• Ulusal Orman Güvenliği ve Yangın Müdahale Ajansı kurulmalı.

• Dijital izleme ve erken uyarı sistemleri yaygınlaştırılmalı.

• Gece görüşlü yangın söndürme uçakları acilen alınmalı.

• Orman köylerinde yangına dayanıklı yapılar devlet desteğiyle zorunlu hale getirilmeli.

• Halk, köylüler ve sivil toplum örgütleri sürece dahil edilmeli ve eğitilmeli.

'HER AĞACIN HESABINI SORACAĞIZ'

CHP olarak ormanların rant uğruna yok edilmesine izin vermeyeceklerini vurgulayan Zeynel Emre, “Biz ormanı sadece ağaç olarak değil, çocuğumuza bırakacağımız nefes, geleceğimize yazacağımız yeşil bir mektup olarak görüyoruz. O mektubu yakmalarına izin vermeyeceğiz” dedi.

